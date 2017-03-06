Уникальные подробности из жизни Владислава Челаха за решеткой

Среди шести исправительных учреждений Костанайской области житикаринская УК-161/3 занимает особое место , пишет , пишет газета "Караван"





Здесь один из самых строгих режимов отбывания наказания. В народе эта колония больше известна как "Черный беркут". Этакий аналог российских, где также сидят смертники, – "Черный дельфин", "Белый лебедь" и т.д.





На территории этой зоны установлен соответствующий памятник. Говорят, до недавнего времени в лагере держали в клетке даже живой символ – настоящего беркута. Но, не выдержав тяжелых условий в неволе, птица вскоре простудилась и ушла в мир иной. Покоится ли она на особом кладбище, где тайно хоронят преступников, неизвестно. Впрочем, как ничего не известно и о жизни и смерти самих обитателей мрачной зоны.





В этом лагере отбывают наказание Владислав Челах, Рустам Ибрагимов и алматинский стрелок Кулекбаев. До недавнего времени в стенах этого заведения находился и известный людоед Сергей Копай.





Чем занимаются на зоне приговоренные к пожизненному лишению свободы (ПЛС), каковы условия содержания и как сложилась судьба членов их семей, мы попытались выяснить у родных и близких, а также адвокатов и бывших следователей.





Челах мечтает о возлюбленной





С матерью Владислава Челаха – Светланой Ващенко нам удалось встретиться еще задолго до ее отъезда на ПМЖ в Россию. Сейчас семья Челаха проживает в Калининграде, в Казахстане остался дедушка Влада.





По словам Светланы, даже своим близким и родным Влад не раскрывает тайну трагедии на заставе. Напомним, в конце мая 2012 года на пограничной заставе "Арканкерген" были обнаружены безжизненные тела 14 пограничников и егеря . По официальной версии, рядовой Челах расстрелял своих сослуживцев, а после поджег казарму и скрылся с места преступления. Беглеца обнаружили на чабанской зимовке примерно в 20 километрах от места резни. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.





– Я пыталась выпытать у него, что на самом деле произошло на "Арканкергене", но он молчит. По приговору суда он должен в качестве компенсации за моральный ущерб выплатить по пять миллионов тенге семьям погибших пограничников. Но Влад сказал, что никому ничего выплачивать не будет. Даже отказался работать за решеткой, – сетует Ващенко.





Письма от сына Светлана получала почти каждую неделю, однако ни в одном из них нет упоминания о том, что произошло на заставе.





– Вчитываюсь в каждое слово, в каждую букву, но даже и между строк нет ничего, за что я могла бы зацепиться. Возможно, он пишет письма под диктовку. Расспрашивает только про родственников. Просит меня, чтобы я не нервничала и не переживала за него. Говорит, что сумеет выдержать все выпавшие на его долю испытания, и уверен в скором освобождении, – говорит женщина.





По ее словам, первое время Владислав находился в одиночной камере, позже его перевели в камеру к другим заключенным. Как только перевели в "Черный беркут", он сразу написал письменный отказ от всех контактов со СМИ.





"Тут у меня все нормально, без изменений. Живой и здоровый. Только все уже надоело, ничем не хочу заниматься. Иной раз бывает, что сяду и в одну точку смотрю, как ненормальный. Новый год тоже не отмечал. Спал. В 10 часов лег и в 6 утра встал. Короче, не только у вас не было праздника", – цитирует письмо сына Светлана.





По ее словам, на зоне Влад увлекся йогой.





"Вот недавно себе новое занятие придумал. Решил заняться йогой, дыхательные упражнения там всякие, растяжка, медитация и все в таком роде. В общем, привожу свой организм и нервную систему в нормальное состояние. А то за то время, пока сижу, сильно подпортил свой организм и нервы, надо восстанавливать, пока молодой. Кстати, я тебе советую заняться йогой. Это не сложно и зато полезно. Попробуй", – советует он своей младшей сестре.





О том, какие условия содержания на зоне, Челах в своих письмах старается не говорить:





"Стараюсь жить без нарушений. Лишь бы вас почаще видеть, чтобы свиданий было побольше".





За последние годы у Светланы Ващенко была только одна радость. КУИС увеличил количество свиданий с осужденным сыном в два раза.





– Свидания дают короткие. Раньше мы могли ездить к нему только раз в полгода, а теперь нам разрешили четыре свидания в год. На встречи пускают только двоих взрослых и детей. Мы ездим к нему по очереди. Многие родственники хотят увидеть Влада, – радуется мать.





До призыва в армию у Челаха была возлюбленная. Однако парня своего она так и не дождалась. По словам матери, вышла замуж за другого человека. Но Влад по-прежнему продолжает ее любить.





"…Ты говоришь, что я зациклился на Яне, нет, Сашуль, я не зациклился. Я действительно ее люблю. Когда полюбишь, сама поймешь, какое это прекрасное чувство, как оно возвышает и как разрывает все границы, как оно заставляет все забыть и думать только о ней. И совсем не важно, замужем она или нет. А ее дочурка также могла быть и моей. Ведь не бывает чужих детей!" – пишет своей младшей сестре Влад.





Как и любая мать, Светлана надеется, что сына оправдают и выпустят из мест, откуда никогда не возвращаются обратно. "Может, скоро все наладится, я очень на это надеюсь", – не исключает Влад.





Прогулки в наручниках





Несмотря на то что Челах и Рустам Ибрагимов (приговоренный к пожизненному за убийство известного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников в феврале 2006 года) отбывают срок в одном и том же лагере для смертников, в реальности они никогда не встречались друг с другом. Даже на получасовых прогулках.





– Во время прогулки на Рустама надевают наручники и черную шапку с прорезями для глаз, чтобы даже боковым зрением (он) не смог увидеть происходящее вокруг. Разговаривать с другими зеками на прогулке строго запрещено, – рассказывает близкий родственник осужденного (имя не указывается по желанию респондента. – Авт.).





По его словам, условия содержания в Житикаре по сравнению с аркалыкской тюрьмой, где первые годы отбывал срок Ибрагимов, намного лучше.





– В Аркалыке (в единственной в стране “крытой” тюрьме строгого режима. – Авт.) Рустам сидел в одиночной камере. В первое время сотрудники колонии подсыпали ему хлорку в камеру, издевались. После перевода в Житикару его поместили в камеру с другим зеком, осужденным за убийство целой семьи и маленьких детей, – говорит родственник.





С осужденным разрешены только краткосрочные свидания.





– Если раньше мы могли ездить на свидания раз в полгода, то теперь нам можно встречаться через каждые три месяца. Разговариваем с Рустамом только в присутствии нескольких вооруженных конвоиров. Долгосрочных свиданий нет. Хотя говорят, что это возможно после того, как оборудуют специальное помещение, – продолжает наш собеседник и добавляет, что недавно Ибрагимов перенес хирургическую операцию. – У него была межпозвоночная грыжа. Специальным конвоем он был доставлен в больницу. Даже операцию врачи делали в присутствии охранников. Два месяца тому назад встречался с ним, вроде в порядке, не жалуется. Как можем, стараемся поддержать его. Хотя нам разрешают передавать только определенные продукты. Если не хватает чего, закидываем на его специальный лицевой счет деньги, на которые он может что-нибудь купить себе в тюремном магазине.





В данный момент семья Ибрагимовых проживает в Канаде, откуда приезжает на свидания каждые три месяца. С супругой Рустам находится в разводе.





– После приговора суда она отдалилась от нашей семьи, оборвала всяческие контакты. Даже своим детям запрещает общаться с бабушкой и дедушкой, – делится собеседник.





Смерть людоеда





До недавнего времени в "Черном беркуте" отбывал свой срок и известный каннибал Сергей Копай, который убивал, а потом съедал алматинских проституток. На суде он смаковал подробности своих похождений с подельниками Евгением Турочкиным и Михаилом Вершининым: сделали из мяса фарш, слепили пельмени и котлеты... В деле каннибалов семь эпизодов с убийством женщин. Личности трех не установлены. Алматинский городской суд приговорил “копаевцев” к исключительной мере наказания.





– Их отправили в печально известную житикаринскую колонию. Копая поместили в камеру с другими заключенными. Говорят, что зеки сами хотели его убить, но умер он от тяжелой продолжительной болезни. Хилый был на вид, весь пропитанный спиртом, – рассказывает бывший следователь Владислав БЕКШАЕВ. – Его подельники в настоящее время отбывают бессрочное наказание в пенитенциарном учреждении, обитателям которого уготован только один исход – “вынос вперед ногами” и тайное захоронение. На их могилах будет только табличка с аббревиатурой ПЛС и порядковый номер.





По словам Бекшаева, супруга людоеда вскоре после приговора также покинула страну и уехала на ПМЖ в Россию, оставив своего сына на попечение подруги. Поговаривают, что у него сложилась незавидная судьба. Как и отец, он страдает алкоголизмом.



