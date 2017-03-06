Президент Кыргызстана обвинил финансируемые из-за рубежа СМИ в распространении слухов
6 марта 2017, 14:15
По его словам, власти США демонстрируют двойные стандарты в отношении республики.
Финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ распространяют слухи, способствующие дестабилизации обстановки в Кыргызстане, заявил в понедельник президент республики Алмазбек Атамбаев, передает РИА Новости.
"Особый вклад в распускание слухов делают те НПО и СМИ, которые финансируются иностранными государствами. Особое рвение проявляет "Азаттык" (служба " Радио свободы" — ред.), финансируемым правительством США. Я знаю причину, почему США обижаются на меня. Дело не в демократии и не в правде, а речь идет о том, что Атамбаев вывел базу США из "Манаса", — сказал президент во время церемонии вручения государственных наград.
По его словам, власти США демонстрируют двойные стандарты в отношении республики. Атамбаев отметил, что конгресс США вручил награду экс-президенту Розе Отонбаевой в тот момент, когда были вынесены приговоры судов в отношении правозащитника Азимжана Аскарова, который позднее был признан политическим заключенным.
Верховный комиссар ООН по правам человека и официальный представитель ЕС ранее призвали власти Киргизии обеспечить справедливое судебное решение для известного правозащитника, этнического узбека Аскарова, обвиненного в разжигании межнациональной розни и причастности к линчеванию сотрудника милиции во время межэтнических столкновений между киргизами и узбеками на юге республики в 2010 году. Верховный суд страны, после заключения комитета ООН, признавшего, что в ходе следствия Аскаров "подвергался пыткам и жестокому обращению, а также бы лишен права на справедливое судебное разбирательство", отменил свой пожизненный приговор правозащитнику, вынесенный в 2011 году, и отправил дело на новое рассмотрение. Однако 24 января Чуйский областной суд Киргизии повторно вынес правозащитнику пожизненный приговор.
Фото © РИА Новости. Сергей Гунеев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847469-96e0db4719a6e87271dae60198973b18
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...