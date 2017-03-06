Президент Кыргызстана обвинил финансируемые из-за рубежа СМИ в распространении слухов

Финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ распространяют слухи, способствующие дестабилизации обстановки в Кыргызстане, заявил в понедельник президент республики Алмазбек Атамбаев,

"Особый вклад в распускание слухов делают те НПО и СМИ, которые финансируются иностранными государствами. Особое рвение проявляет "Азаттык" (служба " Радио свободы" — ред.), финансируемым правительством США. Я знаю причину, почему США обижаются на меня. Дело не в демократии и не в правде, а речь идет о том, что Атамбаев вывел базу США из "Манаса", — сказал президент во время церемонии вручения государственных наград.





По его словам, власти США демонстрируют двойные стандарты в отношении республики. Атамбаев отметил, что конгресс США вручил награду экс-президенту Розе Отонбаевой в тот момент, когда были вынесены приговоры судов в отношении правозащитника Азимжана Аскарова, который позднее был признан политическим заключенным.