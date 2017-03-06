Глава государства провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет о деятельности и дальнейших планах работы министерства по делам религий и гражданского общества.

Президент Казахстана, отметив сложившуюся ситуацию в религиозной сфере, особо подчеркнул роль министерства и возложенные на него задачи.

- Ранее у нас не было такого министерства. Необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике государства по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экстремизмом.

- У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений, гарантирована свобода вероисповедания. Нам необходимо сохранить спокойствие в этой сфере. В то же время следует разобраться с вопросом религиозного экстремизма, пересмотреть законодательство. Министерству предстоит большая работа, - сказал Президент Казахстана.

Н.Ермекбаев проинформировал Главу государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере, отметив наличие на сегодняшний день более 3 600 религиозных объединений действующих в стране 18 конфессий. По информации Министра, большинство религиозных объединений являются исламскими.

Также Н.Ермекбаев рассказал Президенту Казахстана о работе министерства по формированию казахстанской модели взаимодействия государства и религиозных объединений с сохранением межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.