Игра с голосовым управлением покорила Азию

В Китае и Японии набирает популярность игра под названием Eight Note! Don't stop!, в которой необходимо управлять персонажем с помощью голоса.

Для того чтобы персонаж платформера шёл, игроку приходится просто говорить, однако когда дело доходит до прыжка, то уже нужно кричать, пишет пишет Life.ru





От громкости голоса будет зависеть высота прыжка персонажа. Её придётся регулировать, чтобы пройти постоянно усложняющиеся уровни.





Нестандартное управление привлекло уже внимание стримеров. Сейчас их видео и трансляции набирают огромное количество просмотров.









Сергей Сурепин