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Назарбаев направил в Конституционный совет закон по изменениям в Конституцию

 

Представленный на подпись Главе государства закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» направлен в Конституционный Совет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, 6 марта 2017 года Парламент Казахстана принял и представил на подпись Главе государства Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

«Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства», - говорится в сообщении Акорды.

 

6 марта 2017, 14:20
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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