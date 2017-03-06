Цифровизация: прозрачно и эффективно

Мурат Кожамкулов,

Начальник 3-го Управления

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан,

Старший советник юстиции

В Послании народу Глава государства отметил, что в свои права вступает Четвертая промышленная революция, которая будет связана с повсеместной цифровизацией, исчезновением целых отраслей и созданием принципиально новых.

Уже сейчас в мире активно идут процессы, связанные с развитием автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта, обмена «большими данными». И нам важно не остаться в стороне от прогресса.

Пройденный 25-летний этап истории был ознаменован успешной реализацией двух предыдущих программ модернизации. Результаты очевидны: страна вошла в число 50 конкурентоспособных стран мира. В Послании нынешнего года Президент раскрыл важность и значение Третьей модернизации, определив Пять приоритетных направлений. По его словам, она станет надежным мостом в будущее, поможет достижению главных целей Стратегии «Казахстан-2050».

Сегодня на каждого из нас ложится большая ответственность за реализацию задач, поставленных Главой государства в рамках Третьей модернизации. Она охватывает и деятельность правоохранительных и судебных органов. Пятый приоритет коснулся институциональных преобразований, безопасности и борьбы с коррупцией. Президент указал на важность продолжения реформ по защите частной собственности, верховенства права и обеспечения равенства всех перед законом и судом.

Особо выделена в Послании сфера оказания государственных услуг, которые должны быть максимально оптимизированы и ориентированы на население, переведены в электронный формат. Указано, что сроки и перечень документов должны быть сокращены, а дублирующие функции исключены. Президентом поручено при оказании госуслуг внедрять лучшие стандарты и практики развитых стран. Очевидно, что теперь многие наболевшие проблемы будут решаться посредством внедрения информационных систем.

В современном обществе совершенствование любой сферы невозможно без применения новых технологий. Век информатизации заставляет все отрасли отказываться от устаревших механизмов в работе. Отечественный уголовный процесс не стал исключением. Методы, применявшиеся до этого многие годы, в настоящее время затрудняют процесс, а самое главное - не отвечают ожиданиям общества. Сталкиваясь с излишними бюрократическими процедурами, волокитой, люди справедливо высказывают недовольство.

Даже самые незначительные ошибки прокуроров и судей, в том числе при назначении наказания, недопустимы, ведь за каждой из них стоят судьбы людей. Они не только порождают жалобы, но и в корне подрывают авторитет власти, особенно тогда, когда сразу не устраняются. Вместе с тем отдельные ошибки допускаются из-за большого потока информации, растущей статистики.

Естественно, что законы также должны отвечать веяниям времени. Поэтому принимается масса дополнений и изменений в нормативно-правовые акты. Сегодня уследить за всем и знать абсолютно все - попросту невозможно. Поэтому на помощь приходят современные автоматизированные базы.

Работать, ориентируясь в огромном информационном потоке, приходится сегодня и нам. Поэтому информатизация судов и прокуратуры стала логичным этапом в их развитии.

По инициативе председателя Верховного суда РК КайратаМами судебная система запустила эффективную информационную базу «Төрелік». Способствуя процессу отправления правосудия, она позволила существенно облегчить доступ к правосудию, стала началом формирования единой судебной практики, о необходимости которой заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая перед судейским сообществом 21 ноября 2016 года. Эти новшества продемонстрировали, что благодаря электронным сервисам люди избавляются от многочисленных хождений по инстанциям. «Умные технологии» объективно становятся частью уголовного процесса, создавая удобные для населения инструменты.

Одновременно и прокуратура как надзорный орган поставила перед собой важную цель - сделать уголовный процесс с момента начала досудебного расследования до рассмотрения дел в судах более открытым, прозрачным и удобным для всех. За реализацию этих задач в Генеральной прокуратуре взялись неравнодушные сотрудники и профессионалы своего дела.

В июле 2016 года по инициативе Генерального прокурора Жакипа Асанова образована рабочая группа, в которую вошли руководители и сотрудники ведомства. Руководство группой и ее координация возложена на заместителя Генпрокурора Марата Ахметжанова, внесшего в свое время значительный вклад в развитие первого в истории СНГ Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генпрокуратуре.

Определенные наработки для реализации поставленной цели уже имелись. В 2011-2012 годах в Казахстане была внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о преступлениях (КУЗ). С 2015-го заработал Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Сегодня регистрация в нем служит началом уголовного процесса.

Вместе с тем системы «Төрелік» и ЕРДР велись отдельно друг от друга. В результате данные следствия не передавались в судебную базу. Отсутствовала и обратная связь. Если дело направлялось в суд, не видны были дальнейший процесс и результат. Приходилось черпать информацию вручную, что отнимало, как правило, много времени и ресурсов.

Интеграция аналитической информационной системы суда («Төрелік») и органов прокуратуры (ЕРДР) позволила Верховному суду и Генеральной прокуратуре дать старт новому совместному проекту «Заңдылық». Его разработчиками внедрены программные новшества, которые предотвратят нарушения требований Уголовного кодекса как прокурорами, так и служителями Фемиды при рассмотрении дел в судах первой инстанции. Внедрена также база данных приговоров и позиции гособвинителей с возможностью автоматизации получения аналитических отчетов, отображения судебной практики по той или иной категории дел.

В конечном итоге мы ожидаем улучшения качества уголовного правосудия за счет устранения ошибок при применении норм УК. К примеру, за 10 лет по протестам прокуроров отменено и изменено 24 тыс. приговоров. Как минимум 60% из них можно было бы не допускать. Есть ошибки и прокуроров. Среди них выделим несколько: не всегда учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства; неправильно определяется тяжесть предыдущих или совершенных преступлений; не засчитываются сроки содержания под стражей при определении окончательного наказания и другие. Впредь ожидаем, что до Верховного суда уже не будут доходить простые дела, а только те, по которым имеются серьезные вопросы по квалификации или дела со спорными доказательствами.

Кроме того, мы уменьшим жалобы от участников процесса. Только за один год нами рассмотрено более 2 тыс. жалоб, а Верховным судом - в 2 раза больше. Поэтому у прокуратуры и суда цели общие - досконально разобраться по каждому делу, чтобы по нему был вынесен законный и справедливый судебный акт. Прозрачность этого процесса только усилит гарантии защиты прав людей, а система как раз сделает уголовный процесс более доступным.

Также будет устранен ненужный документооборот, что позволит снизить нарушения, связанные с ведением и учетом уголовных дел. Сформируется единая судебная практика по конкретным категориям дел. Судьи смогут увидеть положение дел в других регионах, какое и по каким делам назначается наказание. Повысятся оперативность и качество аналитических данных о состоянии дел в системе уголовного правосудия. Последнее больше поможет в решении ведомственных задач и в оптимизации существующих процедур. Ведь работа на местах по старинке в основном сводилась к показателям и многочисленным отчетам.

Предлагаемые меры освободят нижестоящих прокуроров от необходимости писать множество аналитических справок. За год прокуратуры областей направляли порядка 720 обобщений и анализов в Генеральную прокуратуру. В целом по республике на этой работе были задействованы свыше 600 сотрудников. Теперь они больше сосредоточатся на интересах людей, лучше будут вникать в дела, досконально в них разбираться, участвовать в судебных процессах.

С помощью «Заңдылық» сотрудники Генеральной прокуратуры смогут в кратчайшие сроки получать любую нужную информацию. Сейчас проходят запуск данной системы, ее тестирование в пилотном режиме. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. Важным продолжением этой работы станет дальнейшее совершенствование и оптимизация уголовного процесса, перевод дел в электронный формат. В рамках реализации поставленных в Послании задач актуальность данного вопроса возрастает как никогда.

Экономия средств на бумагу - это только самая маленькая выгода от цифровизации уголовного процесса. К этому можно добавить существенную экономию средств на почтовые расходы (сейчас для изучения многотомные дела из регионов в центр и обратно доставляются почтой). А у нас в год из одной точки в другую «путешествует» почти 900 тыс. дел. Теперь же надзирающим прокурорам не будет необходимости истребовать дела, затрачивать на это драгоценное время. Они смогут в режиме онлайн отслеживать всю работу следователя и сразу же реагировать, если заметят нарушения.

Будет обеспечена прозрачность процесса, сократится время ожиданий. Сегодня на расследование уголовных дел уходят месяцы, что вызывает обоснованное недовольство граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Даже по ускоренному процессу у нас затрачивается в среднем 40 дней. Хотя преступник пойман за руку, есть очевидцы, но расследование длится 15 дней. Плюс 3 дня дело изучает прокурор и до 20 суток - судья.

Сейчас за основу берется передовой международный опыт. К примеру, в Саудовской Аравии, где побывали наши сотрудники, расследование большинства дел заканчивается в течение двух дней. В этой стране перешли на электронные уголовные дела 9 лет назад, при этом сократили сроки расследования на 80%. Там генеральный прокурор может через информационную систему отслеживать ход расследования дел. Естественно, зная это, следователь будет дисциплинирован. Работа становится прозрачной, а процесс - открытым.

Успешный опыт правоохранительной реформы Грузии также связан был с их переходом в 2011 году на электронный формат уголовного дела. Сегодня мы изучаем наработки и других стран, достигших в этих вопросах существенных результатов. Среди них Южная Корея, Сингапур, Эстония и другие.

Электронное судопроизводство позволит участникам процесса, имея доступ, следить за ходом уголовного разбирательства. Граждане смогут дистанционно знакомиться с процессуальными документами, своевременно подавать ходатайства, обжаловать решения следователя и так далее. К слову, на ознакомление обвиняемых по «Хоргосскому» делу ушло около года, ведь в нем было 1 576 томов. Переход на электронное уголовное дело значительно сократит это время и ускорит процесс. Следователи уже не смогут волокитить дела, влиять на ход расследования в своих интересах, заниматься фальсификацией. Исключается человеческий фактор, а значит, снизятся коррупционные риски.

Прокуратурой пилотный проект «Е-уголовное дело» запущен по линии Комитета государственных доходов в Астане и Карагандинской области. При этом особое внимание было уделено информационной безопасности новых систем. Кроме того, все действия сотрудников будут «логироваться», и их невозможно будет удалить из системы.

Также в перспективе планируется все кабинеты допросов в органах уголовного преследования оборудовать видеокамерами. Постоянное онлайн-транслирование следственных действий с выходом отдельного канала в прокуратуру позволит предотвратить факты недозволенных методов ведения следствия, в том числе пытки. Оснащаться видеорегистраторами будут и сотрудники, которые выезжают на задержание, проводят изъятие вещественных доказательств. Усиливается роль и дежурных прокуроров в зданиях ОВД. Их кабинеты оборудуются необходимыми информационными базами. Без направления дел в прокуратуру они на месте будут изучать все обстоятельства, незамедлительно реагировать на нарушения.

С 15 февраля эти новшества реализуются в пилотном режиме в двух РОВД Акмолинской области и в столице. Как показали уже первые дни, действующий порядок намного упростил работу.

Подводя итоги работы за 2016 год, Генеральный прокурор, назвав уголовный процесс самым чувствительным для общества, отметил: «Доверие к правоохранительным органам во многом зависит именно от того, удастся ли нам сделать уголовный процесс справедливым и разумным».

Модернизация уголовного, а также административного процессов и перевод их в электронный формат - один из основных приоритетов работы прокуроров на текущий год. Мы уверены, переход на электронно-цифровой режим станет важным фактором укрепления доверия населения, обеспечит решение задач, поставленных в Послании Президента.