В Астане прошел легендарный турнир по стрит-воркауту
6 марта 2017, 14:39
В Казахстане впервые прошел легендарный и престижный турнир по стрит-воркауту «Battle of the Bars».
16 сильнейших атлетов мира боролись за звание чемпиона «Battle of the Bars». Традиционно данный турнир проводится в крупнейших городах мира таких, как Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Чикаго, Мехико Сити, Дубай и Кувейт, сообщает Zakon.kz
Победу в соревнованиях одержал Дэниелс Лайзанс из Риги (Латвия), втрое место было присуждено москвичу Якову Воронову, замкнул тройку призеров Алексей Кобяков из Краснодара.
В судейский корпус приглашены известнейшие воркаутеры мира, такие как Крис «Tatted Strength» Луэра - один из сильнейших воркаутеров из Лос-Анджелеса (США), 2j Pantoja (Туджей Пантоя) - Звезда воркаута из Канады и Brandan Meyers (Брендан Мейерс) - воркаутер из Флориды (США).
Также в мероприятии присутсвовал вице-президент Международной Организации Калистеники Кенет Галларцо и известныйвидеоблогер Денис Семенихин.
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