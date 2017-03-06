Расширение полномочий следователя, одна из основ укрепления процессуальной самостоятельности

В соответствии с ч.3, 7 ст. 60 УПК РК следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им уголовного правонарушения, путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного акта с изложением обстоятельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств.

Все решения при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность.

Так, при избрании меры пресечения (ст.147 ч.3 УПК РК), временном отстранении от должности (ст. 158 ч. 3), наложении ареста на имущество (ст. 162 ч. 4), запрета на приближение (ст. 165 ч.3) и ряда других мер, лицо, осуществляющее досудебное расследование выносит постановление о применении определённых мер принуждения к подозреваемому и обязан представить материалы прокурору. В свою очередь прокурор вправе выразить согласие либо отказать в поддержании ходатайства органа уголовного преследования о санкционировании таких мер процессуального принуждения.

Вместе с тем, согласно ст. 60 ч.8 УПК РК в случае несогласия следователя с указаниями прокурора по расследуемому делу он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.

В этой связи, в целях расширения самостоятельности следователя при производстве досудебного расследования видится необходимым снять ограничения в его процессуальной самостоятельности.

В ст. 60 ч.8 УПК РК внести изменения и позволить следователю обжаловать случаи отказа прокурора в поддержании ходатайства следователя о применении тех или иных мер, требующих согласие прокурора, непосредственно в суд, без ограничения их ст. 105 УПК РК.

Пересмотреть институт согласования следователем мер принуждения с прокурором и предоставить ему право непосредственного обращения с материалами о их санкционировании непосредственно к следственному судье.

При рассмотрении материалов о санкционировании следственным судьёй в судебном заседании, прокурор как равноправный участник уголовного процесса, в случае несогласия с решением следователя и следственного судьи вправе будет его опротестовать в вышестоящий суд.

Этим на наш взгляд будет расширена самостоятельность органов досудебного расследования и усилен судебный контроль.