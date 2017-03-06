Увеличить бюджет столицы предложили в маслихате Астаны

В маслихате Астаны на внеочередной сессии были рассмотрены вопросы распределения свободных остатков на начало финансового года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

С докладом о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2017-2019 годы выступил заместитель акима Астаны Андрей Лукин.

«В соответствии с ростом основных социально-экономических показателей предлагается при уточнении бюджета увеличить его доходную часть на 11 миллиардов тенге. Вместе с тем дополнительно выделены трансферты в рамках уточнения республиканского бюджета в сумме 77,5 миллиарда тенге», - отметил заместитель акима.

Кроме того, на основе результатов мониторинга освоения бюджетных средств было проведено внутреннее перераспределение расходов, которые будут направлены на решение ряда задач по развитию столицы.

Так, предусмотрены средства на противопаводковые мероприятия, механизированную уборку улиц, обеспечение льготными лекарствами, теплоснабжение объектов здравоохранения, приобретение учебников и учебно-методического комплекса, подготовку волонтеров к EXPO 2017, снос аварийного и ветхого жилья и на реализацию инвестиционных проектов.

В ходе обсуждения депутатами были подняты вопросы строительства здания для управления внутренних дел района «Сарыарка», выделения средств на уборку снега с территорий дошкольных и школьных заведений и другие.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алиби Жумаев представил на рассмотрение депутатов вопрос «О перечне проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации в 2016-2018 годах».

«Постановлением акимата одобрен перечень проектов, в который вошло строительство 10 детских садов. После прохождения необходимых законодательных процедур и подписания договора потенциальные инвесторы приступят к началу строительства вышеуказанных объектов», - отметил в своем докладе Жумаев.

Кроме того, решением маслихата Астаны были согласованы проекты договоров о выкупе земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, утверждены составы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Астане, комиссии по предоставлению прав на земельные участки, жилищной комиссии при акимате Астаны по реализации пилотного проекта по сносу аварийного жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года, межведомственной комиссии по вопросам занятости населения при акимате Астаны.