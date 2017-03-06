Уголовная ответственность за распространение наркотиков

Наркомания является одной из самых злободневных социальных проблем, волнующих общество, а одним из наиболее опасных преступлений является сбыт наркотических средств, поскольку в эту пагубную страсть вовлекается все больше наших граждан, и особенно обеспокоенность вызывает за молодежь и детей.

Наша страна участвует во многих международных антинаркотических проектах, в стране созданы правовые инструменты для организации международных операций, ликвидации каналов транзита и пресечения транснациональных преступных групп. Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, Правительство Казахстана, правоохранительные органы предпринимают последовательные меры в организации эффективной борьбы с распространением этого зла.

Уголовная ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрена в 1-4 частях статьи 297 УК РК. Мера наказания по разным частям варьируется в пределах от пяти до двадцати лет лишения свободы в зависимости от количества сбытого наркотического средства, количества лиц, принимавших участие в совершении преступления, мест реализации, должностного положения лица, совершившего преступление и т.д.

Судебная статистика по делам квалифицированных видов наркопреступлений по нашему региону в последние годы остается стабильной. Это, в основном, уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере по ст. 297 ч.3 п.п.2, 3 УК.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области в 2014 году рассмотрено 5 уголовных дел указанной категории в отношении 7 лиц, в 2015 году 5 уголовных дел на 8 лиц, в 2016 году 4 дела на 4 лица, за 2 месяца 2017 года 1 дело на 1 лицо.

Для успешной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным сбытом наркотических средств, большое значение имеет правильное применение органами досудебного расследования и судами законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Эта борьба только тогда будет эффективной, когда она ведется законными способами, на законных основаниях, с соблюдением всех процедур, установленных процессуальным законодательством.

Вместе с тем, анализ рассматриваемых уголовных дел свидетельствует о фактах нарушений законодательства со стороны органов уголовного преследования, что влечет признание судом части доказательств недопустимыми и это дает возможность виновным лицам понести менее строгое наказание за совершенные ими преступления, а то и вовсе уклониться от ответственности.

Преступления названной категории носят скрытный, изощренный характер, что требует от органов уголовного преследования, помимо оснащенности специальными техническими средствами, но и хорошего знания и правильного применения уголовно-процессуального закона в части оперативно-розыскной деятельности, производства дознания и досудебного расследования. Надлежащее процессуальное оформление всех действий по выявлению и закреплению доказательств по делу является залогом успешного расследования дела и привлечения всех виновных к уголовной ответственности.

В силу требований ст.112 ч.4 УПК РК фактические данные, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона, признаются недопустимыми в качестве доказательств и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при доказывании обстоятельств преступления.

В соответствии с законами Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», «О разрешениях и уведомлениях», «Об органах внутренних дел», «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» на органы внутренних дел, как на уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, возложена обязанность координации борьбы против незаконного оборота наркотических средств и злоупотреблениями ими. Кроме того, согласно Инструкции по организации органами внутренних дел РК борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденной приказом Министра Внутренних Дел РК № 690 от 29 декабря 2011 года, на сотрудников органов ВД возлагается обязанность профилактики преступлений в этой сфере.

Вместе с тем, из судебной практики видно, что нарушения законодательства, направленного на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и профилактику правонарушений в данной сфере, иногда исходят от самих сотрудников уполномоченных органов.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области от 25 июля 2016 года Карекенов Н.М. осужден по п.3 ч.3 ст. 297 УК РК к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что следователем СУ ДВД Актюбинской области С. в ходе досудебного расследования допущены грубые нарушения требований УПК РК.

В соответствии со ст.24 УПК РК суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

По предъявленному Карекенову Н.М. обвинению в незаконно хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта фактически указаны его действия в отношении марихуаны высушенной весом 4835,00 грамм, а действия в незаконном хранении 119,96 гр. Марихуаны с целью сбыта в обвинительном акте не указаны и соответственно не квалифицированы наряду с п. 3 ч.3 ст.297 УК по ч.2 ст.297 УК РК.

В этой связи суд вынужден был исключить из обвинения Каракенова незаконное хранение наркотического средства - марихуаны высушенной весом 119,96 гр. с целью сбыта, поскольку суд в силу требований ст.340 УПК рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения, не может ухудшить положение подсудимого и назначить наказание по совокупности преступлений.

В результате допущенных нарушений требований УПК Карекенов Н.М. избежал уголовной ответственности по ч.2 ст.297 УК РК.

Чтобы решить проблему наркомании необходимо объединение усилий всех государственных органов и общества в реализации антинаркотической политики государства, поскольку одними силовыми методами ее решить невозможно.