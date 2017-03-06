Судьи и предприниматели обсудили вопросы совершенствования законодательства в целях улучшения условий для ведения бизнеса

Сегодня в г.Алматы состоялся «круглый стол» на тему: «О совершенствовании гражданского процессуального законодательства для улучшения условий предпринимательской деятельности».

Мероприятие организовано Верховным Судом совместно с Национальной Палатой предпринимателей «Атамекен».

В конференции приняли участие председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов, член Международного совета при Верховном Суде, председатель управляющего совета Ассоциации коммерческих юристов Казахстана «Кazakhstan Bar Association» Айгуль Кенжебаева, а также судьи Верховного Суда и местных судов, представители государственных органов, бизнес-сообщества и СМИ.

Открывая «круглый стол», А.Кыдырбаева отметила, что за годы Независимости национальное правосудие стало надежной гарантией обеспечения верховенства права и стабильности в обществе, а уровень судебной защиты прав граждан в Казахстане максимально приближен к передовым международным стандартам. Существенно модернизирована судебная система в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов».

«Большое внимание этому вопросу уделяется лично Главой государства, который не раз отмечал особое место судебной системы в защите прав субъектов бизнеса, инвесторов и создании оптимальных условий для их эффективной деятельности», - подчеркнула А.Кыдырбаева.

Системно проводится работа, направленная на упрощение судопроизводства, расширение доступа к правосудию и создание максимально благоприятного климата для поддержки предпринимательства. Одним из основных новшеств является отдельное судопроизводство по инвестиционным спорам. Посредством сокращения судебных инстанций для инвесторов, повышения ответственности судей апелляционной и кассационной инстанций, оно направлено на обеспечение качественной правовой защиты их прав и законных интересов.

Практика применения с 2016 года нового гражданского процессуального кодекса свидетельствует о том, что с его принятием созданы максимально эффективные условия для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов. Несмотря на короткий срок практического применения ГПК, качественное влияние его новелл на работу судов стали очевидными. Если при старой системе правосудия отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня они разрешаются максимум за 8 месяцев.

При этом более 82 % гражданских дел рассматриваются в одном судебном заседании, около 10% - в двух, а 59% - в порядке упрощенного производства, т.е. без вызова в суды около миллиона участников процесса.

Далее с приветственным словом выступили заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Р.Журсунов и председатель Управляющего Совета Ассоциации Коммерческих юристов Казахстана «КазБар» А.Кенжебаева.

Судья Верховного Суда Г.Альмагамбетова в своем выступлении акцентировала внимание присутствующих на нововведениях гражданского процессуального законодательства, направленных на улучшение условий для предпринимательства. Внесение изменений в ГПК отвечает требованиям международных стандартов к содержанию процессуального законодательства, исходя из тех задач и принципов, на которых в целом строится отправление правосудия по гражданским делам.

Также Г.Альмагамбетова проинформировала о том, что буквально на днях Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшению условий для предпринимательской деятельности». В соответствии с ним, на суды возложена обязанность по направлению либо вручению в течение трех рабочих дней со дня принятия искового заявления копий искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и третьим лицам. Ранее, такая обязанность возлагалась на истцов. В случае подачи иска в форме электронного документа в приложении его копий необходимость отсутствует.

Также ограничен срок предоставления ответчиком отзыва на исковое заявление до 10-ти рабочих дней со дня получения копии искового заявления.

Кроме того, законодательно закреплен срок первого слушания, которое должно быть начато не позднее 10-рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Ранее такие сроки законодательством вообще не определялись.

Регламентация указанных сроков в целом упорядочивает гражданский процесс, делая его понятным для всех физических и юридических лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве.

«О дальнейшем совершенствовании информационных систем Верховного Суда «Судебный кабинет» и «Банк судебных актов» для расширения доступа к правосудию и судебной информации» рассказал заместитель заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента при Верховном Суде Н.Молдаков. Он особо подчеркнул, что с этого года в пилотном режиме запущен «Банк судебных актов». Его ключевая особенность - работа поисковика с помощью которого появилась возможность поиска судебных решений (приговоров) вынесенных судами в 2015-2016 годах по контекстным показателям и категориям. Участникам форума работа сервисов была презентована в режиме реального времени.

Кроме того, по заявленной повестке в ходе «круглого стола» выступили старший юрист компании «Baker & McKenzie» А.Коробейников, исполнительный директор Арбитражного центра НПП «Атамекен» А.Калдыбаев, управляющий директор - директор Департамента законодательства и развития саморегулирования НПП «Атамекен» А.Бижанова, судья специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы Г.Онланбекова, руководитель Департамента юстиции г.Алматы Г.Кокобаева и другие.

По завершению форума между участниками состоялся деловой и конструктивный обмен мнениями, где они смогли задать вопросы выступившим экспертам и получить подробные ответы.