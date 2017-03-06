24 тысячи горожан приняли участие в масштабном коммунальном субботнике

В настоящее время акиматами трех районов города ведутся усиленные работы по ускоренному сбору, вывозу снега и наледи, которые являются основной причиной подтопления объектов и территорий.

В минувшие выходные на территории Астаны состоялся масштабный общегородской субботник по предотвращению паводков и наводнений, в котором приняло участие 24 тысячи горожан, в том числе в районе «Алматы» – 10 253 человек, районе «Есиль» – 1 736 человек, а также 11 857 жителей района «Сарыарка». На уборку снега были задействованы свыше 3000 предприятий, организаций и учреждений столицы. Вывезено на снегосвалки 87 672 кубометра снега.





В рамках мероприятия управления города были закреплены за районными акиматами, которые совместно с коммунальными службами города производили санитарную очистку внутриквартальных территорий, жилых массивов и других пониженных участков.





Так, в районе «Алматы» под ведомством Управления автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля снегоуборочные работы проводились в жилом массиве Юго-Восток, на 53 улицах и переулках общей протяженностью 25 км, вывезено 28006 кубометров снега.





В районе «Есиль» под ведомством Управления энергетики снегоуборочными работами были охвачены жилые массивы Восточная Ильинка, Военный городок, улицы Кейки батыра, Исатай батыра, Аксуйек, Акдала, сектор № 2, Кастеева, ул. Сыпыра жырау, ул. Малайсары, ж. м. Уркер, ул. Е-608, ул. Е-201, ул. № 206, ул. № 210 и другие. На снежные полигоны вывезено 11150 кубометров снега.





В районе «Сарыарка» под ведомством Управления коммунального хозяйства и строительства произведена уборка снега территории протяженностью 6 458 кв. м. А именно в жилых массивах Коктал-1, 2, Ондирис, Агрогородок, скверах Жанибек, Керей, улицах Медеу, Бокеева, Жалын и других общей площадью 5400 кв. метров. Вместе с тем охвачены внутриквартальные территории улиц Бейбитшилик, Ауэзова, проспекты Республики, Богенбай батыра и другие общей площадью 1058 квадратных метров. Всего в районе было задействовано 1353 единицы техники, из них 364 погрузчика и 989 единиц грузового транспорта, вывезено 19630 кубометров снега.





Кроме того, в рамках субботника очищены участки газонов от ранее складированного снега, убраны пешеходные дорожки, тротуары, очищены малые архитектурные формы, фонтаны, скульптурные композиции в парках и скверах. Охвачена территория общей площадью 802 524 кв. м, в том числе и в разрезе трех районов.





В целом работы по сбору и вывозу снега велись с 3 по 5 марта. ТОО «Астана-Тазалык» продолжена уборка территории города в двухсменном режиме с усиленной очисткой, вывозом снега в ночное время, в круглосуточном режиме задействовано от 600 до 800 единиц специализированной техники и 200 единиц в смену привлекаемой спецтехники.





В настоящее время акиматами трех районов города ведутся усиленные работы по ускоренному сбору, вывозу снега и наледи, которые являются основной причиной подтопления объектов и территорий.





Фото: Kazpravda.kz



