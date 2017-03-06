Только на основании решения суда

Азамат Кабульдинов, судья суда г. Актобе

В соответствии со ст. 249 ГК право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Согласно ст. 28 Закона РК от 16 апреля 1997 года № 94 «О жилищных отношениях» право собственности на жилище прекращается при отчуждении собственником жилища другому лицу, в случае смерти собственника либо в случае уничтожения (разрушения) жилища, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом.

Принудительное изъятие имущества у собственника не допускается, за исключением случаев: обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника; принудительного отчуждения имущества, которое в силу законодательных актов не может принадлежать данному лицу; реквизиции; конфискации; отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка; выкупа бесхозяйственно содержимых культурных или исторических ценностей; в иных случаях, предусмотренных ГК.

В соответствии со ст. 250 ГК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

На практике отказ от права собственности на жилище путем объявления об этом или подачи заявления в соответствующий местный исполнительный орган имеет место крайне редко.

В 1990-1997 годы многие собственники жилых помещений без объявления о своем отказе от права собственности на него и без подачи в местный исполнительный орган заявления об отказе от права собственности бросали жилье и выезжали за пределы республики или населенного пункта, где находилось жилье.

В соответствии с Нормативным постановлением Верховного Суда № 3 от 20 апреля 2006 года «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником» оставленным (брошенным) жилищем называется жилище, в отношении которого собственником не совершены действия, свидетельствующие о намерении сохранить право собственности. К таким жилищам относятся пустующее жилье, оставленное собственником без присмотра и без исполнения обязанностей по его содержанию и т.п.

На основании п. 3 ст. 242 ГК брошенное жилище, подвергающееся разрушению и уничтожению в результате отказа от права собственности на него собственником, должно быть принято на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости (центры регистрации) по заявлению аппарата акима района в городе, города областного, районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, на территории которого оно выявлено.

Таким образом, до решения вопроса о прекращении права собственности на жилое помещение, оставленное собственником без намерения сохранить на него свое право, такое жилище должно быть выявлено и взято на учет в центре регистрации недвижимости как бесхозяйное.

Подаче заявления и постановке на учет брошенного жилища должно предшествовать обследование выявленного жилища специально созданной акимом соответствующей административно-территориальной единицы комиссией.

В случае подтверждения факта оставления собственником жилища и отсутствия ухода за ним с его стороны, такое жилище ставится на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи в центре регистрации.

Если после постановки брошенного жилища на учет в качестве бесхозяйного собственник не объявится и не примет его вновь в свое владение, пользование и распоряжение, то по истечении одного года со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью, может обратиться в суд с заявлением о признании жилища бесхозяйным и поступившим в коммунальную собственность.

В соответствии со ст. 33 ГПК РК иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), предъявляются по месту нахождения этих объектов. Соответственно, и иски, касающиеся права собственности на жилище, рассматриваются по месту его нахождения.

Заявление о признании жилого помещения бесхозяйным и признании на него права коммунальной собственности рассматривается судом с участием заявителя и всех заинтересованных лиц. Так, если жилище, в отношении которого предъявлено требование о признании права коммунальной собственности, имеет собственника, и его место жительства суду известно, то суд должен привлечь его к участию в деле. Кроме собственника, суд также вправе привлечь к участию в деле коммунальные и налоговые службы для проверки достоверности сведений о наличии задолженности за собственником.

Если в жилище в установленном законом порядке проживают другие лица, суд также должен привлечь их в качестве свидетелей для проверки и установления момента, когда жилище оставлено собственником и момента, с которого эти лица там проживают. Если жилище не имеет собственника, суд может предложить заявителю представить сведения о том, кто фактически в этом жилище проживает и имеются ли у этих лиц основания для проживания. Они также могут быть привлечены к участию в деле в качестве свидетелей.

Если, исследовав все представленные документы и доказательства, суд придет к выводу, что жилище не имеет собственника либо оставлено собственником без намерения сохранить право собственности и принято на учет в установленном порядке, обратив при этом особое внимание на момент оставления собственником жилища, на его состояние, на соблюдение заявителем предусмотренного законом годичного срока со дня постановки жилища на учет, то выносится решение о признании жилища бесхозяйным и признании на него права коммунальной собственности. В решении суд должен делать ссылку на ст. 242 ГК и ст. 317 ГПК.

Исходя из буквального толкования содержания п. 3 ст. 242 ГК бросивший свое жилище собственник до момента перехода этого жилища по вступившему в законную силу решению суда в коммунальную собственность или в собственность третьих лиц, вправе вновь объявиться и принять его в свое владение, пользование и распоряжение.

Об этом же сказано в п. 4 Нормативного постановления Верховного Суда № 3 от 20 апреля 2006 года, согласно которому совершение собственником действий, свидетельствующих об отказе от права собственности без намерения сохранить какие-либо права на это жилище, влечет прекращение права собственности только на основании вступившего в законную силу решения суда о приобретении права собственности на данное жилище другим лицом. То есть, пока не будет такого судебного решения, собственник, бросивший жилище, может его вновь принять.