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Сразу четыре сети АЗС в Усть-Каменогорске заподозрили в ценовом сговоре

6 марта 2017, 15:26

Текущие изменения цен на горючее находятся под постоянным контролем и изучаются специалистами.


Антимонопольная инспекция на постоянной основе следит за всеми ценовыми изменениями на рынке ГСМ. Внимательно изучив ситуацию с нескончаемым ростом цен на топливо, специалисты заподозрили сразу четыре крупные автозаправочные сети в ценовом сговоре, передает YK-avto.kz.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО сообщили, что в рамках проводимого анализа, в действиях четырех ТОО усмотрены признаки нарушения законодательства (статья 170 Предпринимательского Кодекса РК), в части согласованных действий, касающихся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации дизельного топлива в августе — октябре 2016 года и бензина марки АИ-92/93 в период с сентября по декабрь 2016 года.

Информация об этом уже направлена в соответствующие территориальные подразделения для принятия каких-либо решений.

В ведомстве добавили, что текущие изменения цен на горючее также находятся под их постоянным контролем и внимательно изучаются специалистами. Отметим, что только с начала года популярная марка бензина АИ-92 подорожала аж на 10 тенге, со 133 до 143 тенге за литр.

Фото: rian.com.ua

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