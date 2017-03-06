Сразу четыре сети АЗС в Усть-Каменогорске заподозрили в ценовом сговоре

Текущие изменения цен на горючее находятся под постоянным контролем и изучаются специалистами.

Антимонопольная инспекция на постоянной основе следит за всеми ценовыми изменениями на рынке ГСМ. Внимательно изучив ситуацию с нескончаемым ростом цен на топливо, специалисты заподозрили сразу четыре крупные автозаправочные сети в ценовом сговоре , передает , передает YK-avto.kz





В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО сообщили, что в рамках проводимого анализа, в действиях четырех ТОО усмотрены признаки нарушения законодательства ( статья 170 Предпринимательского Кодекса РК ), в части согласованных действий, касающихся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации дизельного топлива в августе — октябре 2016 года и бензина марки АИ-92/93 в период с сентября по декабрь 2016 года.





Информация об этом уже направлена в соответствующие территориальные подразделения для принятия каких-либо решений.





В ведомстве добавили, что текущие изменения цен на горючее также находятся под их постоянным контролем и внимательно изучаются специалистами. Отметим, что только с начала года популярная марка бензина АИ-92 подорожала аж на 10 тенге, со 133 до 143 тенге за литр.



