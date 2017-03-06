Сайт минобразования РК подвергся хакерской атаке с рубежных серверов

Входе брифинга Суханбердиева отметила, что МОН РК обратилось в соответствующие органы для принятия мер.

Ранее, 30 января сообщалось, что хакеры взломали сайты 21 государственного ресурса. Министерство информации и коммуникаций заявило, что это стало возможными из-за того, что владельцы интернет-ресурсов не следили за обеспечением защиты сайтов, своевременным обнаружением попыток взлома, а также заключали договора на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками.



