Отравление бургерами в Уральске: владелец кафе попал под амнистию

С хозяина кафе "Бургер стрит +" взыскали более 2 миллионов тенге и освободили от наказания в виде ограничения свободы сроком на один год , передает , передает портал Мой город





Напомним, 9 ноября прошлого года в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами. Всего было госпитализировано 29 человек, среди них беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+" в 6-м микрорайоне города.





По факту массового отравления было проведено судебное разбирательство по статье 304 "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" УК РК. 6 марта в Уральском городском суде был озвучен приговор хозяину кафе "Бургер стрит +" Нурлану Кубекешеву.





Суд приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права предпринимательской деятельности в сфере производства пищевой продукции сроком на 3 года. Кубекешов был освобожден от назначенного основного наказания на основании амнистии. В пользу государства было взыскано 2 миллиона тенге.





Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



