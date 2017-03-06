Назван лучший город мира для знакомств

Об этом пишет газета The Independent. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Hostelworld, опросив 12 тысяч человек из 39 населенных пунктов в 28 странах.

На втором месте рейтинга из 20 позиций оказалась шведская столица Стокгольм. Замыкает тройку американский Чикаго.

Четвертое и пятое места также достались городам США — Бостону и Нью-Йорку. В первую десятку списка в порядке убывания были включены Копенгаген, Мадрид, Рим, Гамбург и Дублин.





При составлении рейтинга учитывались три критерия, в частности, как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями. Эксперты также принимали во внимание отношение людей к установлению социальных связей и непосредственному личному общению.





Третьим критерием стала общественная среда. Речь идет о том, насколько часто жители конкретного города участвуют в вечеринках, а также о том, насколько они открыты, терпимы и надежны.





В июле 2016 года стало известно о составлении списка аэропортов Европы, в которых чаще всего встречаются друг с другом пользователи приложения для знакомств Happn. В топ-10 романтичных авиагаваней вошел московский Шереметьево.