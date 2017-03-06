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Назван лучший город мира для знакомств

6 марта 2017, 15:37

Гётеборг на юго-западе Швеции был признан лучшим в мире городом для знакомств.


Об этом пишет газета The Independent. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Hostelworld, опросив 12 тысяч человек из 39 населенных пунктов в 28 странах. передает Lenta.ru.

На втором месте рейтинга из 20 позиций оказалась шведская столица Стокгольм. Замыкает тройку американский Чикаго.

Четвертое и пятое места также достались городам США — Бостону и Нью-Йорку. В первую десятку списка в порядке убывания были включены Копенгаген, Мадрид, Рим, Гамбург и Дублин.

При составлении рейтинга учитывались три критерия, в частности, как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями. Эксперты также принимали во внимание отношение людей к установлению социальных связей и непосредственному личному общению.

Третьим критерием стала общественная среда. Речь идет о том, насколько часто жители конкретного города участвуют в вечеринках, а также о том, насколько они открыты, терпимы и надежны.

В июле 2016 года стало известно о составлении списка аэропортов Европы, в которых чаще всего встречаются друг с другом пользователи приложения для знакомств Happn. В топ-10 романтичных авиагаваней вошел московский Шереметьево.

Фото: Amjad Sheikh / Wikimedia

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