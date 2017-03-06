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В Актобе мусульманки заказывают такси с водителями-женщинами

6 марта 2017, 15:48

Пользуются популярностью женщины-водители и среди мужчин.


Мусульманки в Актобе чаще стали заказывать такси с водителями-женщинами. Об этом порталу "Мой город" рассказала работница одной из городских служб такси.

- Нас, женщин за рулем, наверно становится больше. После декретного отпуска я подрабатываю в одной службе такси. На основной работе я попала под сокращение, - говорит водитель такси Гульмира.

По ее словам, верующие женщины, оставляя заказ по телефону, сразу оговаривают условия, чтобы за рулем была девушка.

Пользуются популярностью женщины-водители и среди мужчин. Они даже готовы переплачивать, чтобы их отвезла домой девушка.

- Непонятное требование. Тем не менее, если они готовы выложить 2 тысячи тенге, вместо положенных 500, почему бы не подвезти. Бывают и эксцессы: как-то дедушка приставал, держал за шею, я его сразу предупредила: "Агашка, если не прекратите, сейчас сделаю так, чтобы машина не открылась, а сама на улице дождусь приезда полицейских". После чего дедушка сразу успокоился и молчал до конца поездки. Он был чуть пьян, - рассказывает девушка за рулем.

Иллюстративное фото с сайта liveinternet.ru

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