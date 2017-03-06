МОН РК: Запретов от госорганов на цветы для учителей не было
6 марта 2017, 15:48
Вице-министр прокомментировала сообщение, распространяемое в соцсетях и мессенджерах о запрете на цветы для учителей к 8 марта.
Никакого циркуляра о запрете цветов педагогам к празднику 8 марта не было. Об этом заявила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Вице-министр прокомментировала сообщение, распространяемое в соцсетях и мессенджерах о запрете на цветы для учителей к 8 марта.
«Никакого циркуляра о запрете цветов к празднику нашим уважаемым педагогам не было, нет и не будет. Сегодня я обращалась неоднократно, письменно мы направили в соответствующие органы письмо о том, имеется ли у них циркуляр какой-либо для этого запрета. Мы еще хотим заявить циркуляра по поводу схем маршрутов учеников, запрете смартфонов не было. МОН никаких справок, формуляров, циркуляров, по поводу того, что определять места безопасности, маршруты, никакого такого указания не давали и давать не будет. Более того, мы запретили это делать всем областным управлениям образования всех 16 регионов», ― заявила она.
Ранее сообщалось, что по средствам мессенджера WhatsApp казахстанцы получали сообщение о штрафах за подарки и цветы подаренные учителям.
«Перед 8 Марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке!!!Подарки стоимостью свыше 2 МРП лицу, приравненному к госслужащему (включая бюджетных работников ― учителей) считаются коррупционной составляющей. Подаренное будет изъято в пользу государственного фонда. Человек, давший взятку будет вынужден оплатить немаленький штраф, в районе 400 тысяч тенге. Лицо, принявшее подарок и не сдавшее его в госфонд добровольно будет также наказано штрафом и лишением свободы на срок, предусмотренный законом РК о противодействии коррупции», ― говорится в сообщении.
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