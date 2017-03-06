 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 57%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.30

6 марта 

Курс НБРК

317.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.00

Продажа

316.30

АСТАНА

Покупка

315.00

Продажа

316.00

Подробнее
337.00

6 марта 

Курс НБРК

333.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

335.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

335.50

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 316,15, EURKZT_TOD - 334,50/335,00, RUBKZT_TOD = 5,4259, USDKZT_0_002 = +5,0992 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 316,15 тенге за доллар США при объеме торгов 53 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 331,60 тенге за евро, предложение - 335,00 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4259 тенге за рубль при объеме торгов 14 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 316,26 тенге за доллар (-1,20 тенге), суммарный объем торгов - 75 500 тыс. USD (-106 200 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,0992 % годовых при объеме торгов 1 025 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.

6 марта 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код