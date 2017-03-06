В Акмолинской области невменяемый водитель пытался скрыться от полиции

Полицейские области в очередной раз напоминают гражданам, что неподчинение законным требованиям представителей органов внутренних дел влечет за собой уголовную ответственность.

Житель г. Акколь Акмолинской области привлечен к уголовной ответственности за неповиновение законным действиям полицейского. Нарушителю грозит штраф в размере до 100 МРП либо арест на срок до 45 суток , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Инцидент произошел 4 марта в районном центре Аккольского района. Местная жительница сообщила в отдел полиции о том, что на одной из улиц города водитель управляет машиной марки Audi, будучи в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции прибыли на место. Однако их законным требованиям остановиться мужчина не подчинился и продолжил движение, пытаясь скрыться. Но нарушитель был задержан.





В настоящее время установлено, что задержанный является жителем города Акколь, 1987 года рождения. Экспертиза показала, что он управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.





Полицейские отмечают, что своевременное сообщение в полицию о нарушении позволило избежать более тяжких последствий, так как задержанный не отдавал отчет своим действиям, и мог совершить дорожно-транспортное происшествие.





В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 599 КРКо АП (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий сигнал регулировщика), ст. 608 КРКоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), ему грозит лишение прав на три года. Кроме того, начато досудебное производство по ст. 379 ч.1 УК РК (неповиновение представителю власти). Ведется следствие.