В Акмолинской области невменяемый водитель пытался скрыться от полиции
6 марта 2017, 15:51
Полицейские области в очередной раз напоминают гражданам, что неподчинение законным требованиям представителей органов внутренних дел влечет за собой уголовную ответственность.
Житель г. Акколь Акмолинской области привлечен к уголовной ответственности за неповиновение законным действиям полицейского. Нарушителю грозит штраф в размере до 100 МРП либо арест на срок до 45 суток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Инцидент произошел 4 марта в районном центре Аккольского района. Местная жительница сообщила в отдел полиции о том, что на одной из улиц города водитель управляет машиной марки Audi, будучи в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции прибыли на место. Однако их законным требованиям остановиться мужчина не подчинился и продолжил движение, пытаясь скрыться. Но нарушитель был задержан.
В настоящее время установлено, что задержанный является жителем города Акколь, 1987 года рождения. Экспертиза показала, что он управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.
Полицейские отмечают, что своевременное сообщение в полицию о нарушении позволило избежать более тяжких последствий, так как задержанный не отдавал отчет своим действиям, и мог совершить дорожно-транспортное происшествие.
В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 599 КРКо АП (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий сигнал регулировщика), ст. 608 КРКоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), ему грозит лишение прав на три года. Кроме того, начато досудебное производство по ст. 379 ч.1 УК РК (неповиновение представителю власти). Ведется следствие.
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