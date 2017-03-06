Эксперты обсудили энергоэффективность ТЭК в странах ЕАЭС

Состояние топливно-энергетического комплекса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии обсудили на научно-практической конференции, организованной под руководством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкула Жунусова.

«Рациональное, поступательное внедрение новых энергосберегающих и экологичных технологий позволит сократить производственные расходы, уменьшить себестоимость продукции и услуг, улучшить состояние окружающей среды. Благодаря координации усилий пяти стран в этой сфере можно существенно повысить их эффективность», - считает Адамкул Жунусов. Например, в России один из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности - более 40% от уровня потребления энергии в стране. Снижение энергоемкости ВВП Союза в целом на 20% позволит получить экономический эффект около 25 млрд долл.

Участники мероприятия признали целесообразным расширить деятельность Евразийской экономической комиссии в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии, а также подготовить предложения по дальнейшему сотрудничеству в данных сферах. Для этого планируется внести соответствующие изменения в Договор о ЕАЭС в сфере энергетики в части добавления новых статей.

По результатам конференции было принято решение активизировать совместную работу Комиссии, научного сообщества и государственных органов стран ЕАЭС по определению общих подходов к оценке рисков для энергетической безопасности и мониторинга ее индикаторов, повышению надежности работы энергетического оборудования, подготовке кадров, а также внедрению современных технологий в производство тепловой и электрической энергии. В частности, предполагается проводить аналогичные конференции минимум раз в год. Принятые на них решения будут предоставляться членам отраслевой группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в Договор о Союзе.

На прошедшей конференции Евразийская экономическая комиссия собрала более 50 участников, среди которых - представители научного сообщества всех государств Союза, представители Электроэнергетического Совета СНГ, Национального Союза Энергосбережения.