От совместного обсуждения к конструктивному решению

IT-разработчики готовы к поддержке информатизации и автоматизации образовательной системы.

Вопросы потребности образования в IT-системах, а именно автоматизация учебных процессов, а также проект «Единая система электронных журналов и дневников учащихся образовательных организаций РК» обсуждали отечественные IT-разработчики с представителями Министерства образования и науки во время встречи, организованной на диалоговой площадке НПП «Атамекен».

На встрече приняли участие Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, заместитель Председателя Правления НПП РК Эльдар Жумагазиев, президент Казахстанской ассоциации IT-компаний Нурлан Исин, а также в онлайн-режиме присутствовали более 130 предпринимателей IT-сферы со всех регионов страны.

Председатель Правления НПП Аблай Мырзахметов, отметив важность развития и ценность сферы образования, подчеркнул, что вопросы образования в последнее время в фокусе общественных дискуссий, и со стороны бизнеса есть предложения по поддержке информатизации и автоматизации образовательной системы.

В свою очередь министр образовании и науки Ерлан Сагадиев озвучил основные планы ведомства по информатизации и переходу на облачные технологии, а также готовность обсуждать инициативы казахстанских IT-компаний.

Предприниматели IT-сферы поднимали вопросы и озвучили предложения по внедрению единой автоматизационной системы, обеспечению охраны и безопасности информаций базы данных, решения по хранению всего контента электронной системы и т.д.

Так например, руководитель ТОО «Greenet» Абылайхан Жаканов озвучил готовность проводить фильтрацию интернета для школ, что позволит оградить учеников от нежелательного контента. Предложение алматинского бизнесмена от IT-сектора было поддержано представителями министерства.

В ходе встречи был подробно обсужден вопрос внедрения проекта «Единая система электронных журналов и дневников учащихся образовательных организаций Республики Казахстан», оптимального решения создания аналитики в системе.

Выслушав вопросы и предложения бизнеса министр образовании и науки Ерлан Сагадиев, сообщил, что будет проведен Конкурс по определению частного партнера с размещением информации о планируемом проекте ГЧП на официальном интернет-ресурсе ведомства, на иных интернет-ресурсах и в периодических печатных изданиях, согласно Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства. После рассмотрения дополнительных заявок потенциальных частных партнеров, Комиссия проведет переговоры, с приглашением депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, а также представителей НПП «Атамекен». Министр призвал отечественных IT-разработчиков подать свои предложения по проекту Концепции «Единая система электронных журналов и дневников учащихся образовательных организаций Республики Казахстан».

Подводя итоги, Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил, что данная встреча является хорошей диалоговой площадкой для обсуждения вопросов развития IT-сферы в целом, предложил сделать системными встречи министра с IT-сообществом ежемесячно.

К следующей встрече с Ерланом Сагадиевым предпринимательское сообщество договорилось подготовить ряд предложений по информатизации и автоматизации деятельности учреждений образования, а также провести ряд рабочих совещаний с ответственными за это направление представителями министерства.

Хотелось бы отметить, в январе этого года при НПП РК «Атамекен» создан Совет по развитию IT и стартап эко-системы. В работе Совета принимают участие представители IT-отрасли страны. На его базе поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы IT-отрасли.