В России начнут наказывать водителей из Казахстана
6 марта 2017, 16:07
Госавтоинспекция РФ планирует ужесточить контроль за нарушителями ПДД на машинах с иностранными номерами.
Сейчас иностранцев наказывают лишь за самые грубые нарушения, в частности за вождение в пьяном виде, а вот оштрафовать, например, за превышение скорости их проблематично. Планируется, что правоохранительные органы России, Белоруссии и Казахстана наладят обмен информацией о нарушителях. Как стало известно "Ъ", проект соответствующего межправительственного соглашения готовится странами Таможенного союза.
По данным Госавтоинспекции РФ. в 2016 году иностранцы и лица без гражданства совершили 1,67 млн нарушений ПДД на российских дорогах (+4,5% к 2015 году). Это 6% от всех нарушений, совершенных водителями на территории России и зафиксированных инспекторами без участия автоматических камер. 10,6 тыс. иностранцев, в частности, управляли автомобилем в состоянии опьянения и 11,3 тыс. отказались от освидетельствования. По вине иностранцев произошло более 5 тыс. ДТП с пострадавшими (+5,7%).
Как пояснили "Ъ" в ГИБДД, в случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Система фотовидеофиксации в России, хотя и распознает номер автомобиля, не обладает данными о владельце, а значит, не может выслать "письмо счастья". Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года. Для решения этой проблемы, пояснили "Ъ" в ГИБДД, и нужен доступ к базе данных белорусских правоохранительных органов (ГАИ Республики Беларусь) и МВД Казахстана.
Из проекта соглашения следует, что при выявлении нарушения автомобилем с белорусскими и казахстанскими номерами ГИБДД будет оформлять штрафное "письмо счастья" и направлять его собственнику, а в случае неуплаты им штрафа в срок (70 дней) материалы будут направлены в уполномоченный орган для принудительного взыскания штрафа (судебные приставы). В приложении к соглашению установлен список правонарушений, фиксируемых камерами, которые будут признаваться странами: скорее всего, туда войдут нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Такая же участь ждет российских водителей, выезжающих за рубеж.
В МВД Белоруссии и Казахстана комментарий "Ъ" не предоставили. В конце января 2017 года в Смоленске прошло совещание по поводу проблем нарушения ПДД иностранцами, в нем участвовал в том числе начальник ГАИ Белоруссии Дмитрий Корзюк. Господин Корзюк в своем выступлении признавал, что "далеко не все граждане иностранных государств являются примерными водителями".
"В России очень много машин с иностранными номерами, порой вообще не растаможенных, часто за рулем какие-то гастарбайтеры, при этом штрафов никто не платит",— говорит адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. При этом он видит в инициативе и слабые места. "Даже российским гражданам нередко приходят ошибочные штрафы или с большим опозданием,— говорит он.— Можно только предполагать, что будет с запросом в базу данных зарубежного государства, какие тут могут задержки и ошибки". Господин Радько также напоминает, что гражданин имеет право защищать права на родном языке. "Представим, что россиянин получает "письмо счастья" на белорусском языке или казахском? Постановления с камер выписываются в автоматическом режиме, сомневаюсь, что полиция будет переводить их для иностранцев. Как можно обжаловать, если не знаешь, в чем тебя обвиняют?" — говорит он.
Эксперт по безопасности дорожного движения юрист Катерина Соловьева отмечает, что пока неясно, в какой валюте оплачивать, к примеру, штраф на территории иностранного государства. Отметим, что за перевод денег также берется комиссия. "В порядке правовой помощи РФ и так вправе направлять правовой запрос в иное государство для осуществления процессуальных действий за нарушения, совершенные иностранным гражданином,— говорит она.— Конечно, по мелким штрафам с камер такая серьезная процедура редко проводится или не проводится вовсе". Госпожа Соловьева считает, что аналогичное соглашение вслед за ГИБДД должно быть заключено и судебными приставами.
Иван Буранов
Фото obzorfinansov.ru
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