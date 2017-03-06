Что говорили соперники Головкина: до и после поединка с GGG

Меньше двух недель осталось до главного боксерского поединка этой весны. В Нью-Йорке, на легендарной «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта (19 марта по времени Астаны) состоится бой между лучшими средневесами планеты. На кону будут стоять четыре пояса (WBA Super, IBF, WBC и IBO) казахстанского суперпанчера. Накануне этого поединка На кону будут стоять четыре пояса (WBA Super, IBF, WBC и IBO) казахстанского суперпанчера. Накануне этого поединка prosports.kz решил привести высказывания последних семи боксеров, которым довелось на себе испытать всю мощь Головкина. До и после.





Дэниэл Гил. Бой состоялся 27 июля 2014 года в Нью-Йорке









Оказавшись в нокдауне уже во второй трехминутке, австралиец отказался продолжать поединок после тяжелого удара в третьем раунде.





До боя: «Он считает меня лучшим претендентом, но он не представляет себе как я буду бить его. Там они все думают, что я аутсайдер и даже не помышляю о том, чтобы приближаться к нему. Я заработаю на том, что меня считают аутсайдером. Головкин очень хорош в том, что он делает, но, скажем, есть много знаков вопроса рядом с его именем, и я собираюсь воспользоваться всеми из них».

После боя: «Головкин довольно быстр, и я думаю, что я попал в пару его ловушек. Я разочарован собой. Все началось прямо на ранних стадиях. Я думаю, это то, что происходит, когда ты немного расслабляешься. Я был пойман».





Марко Антонио Рубио. Бой состоялся 18 октября 2014 года в Калифорнии









Во втором раунде сильным левым боковым Головкин отправил на канвас мексиканца. Тот встал на ноги на счет 10, но рефери закончил поединок.





До боя: «Головкин, несомненно, сильный, а потому с ним нужно боксировать умно, бить под разными углами и с разных сторон, а не только идти на него по прямой. Многие боятся его силы, но я боксировал с реально мощно бьющими парнями, вроде Хулио Сезара Чавеса или Келли Павлика. Тот опыт вселяет в меня уверенность, что смогу боксировать с Головкиным на равных».

После боя: «Геннадий великий чемпион. Он тяжело меня пробил, но это не самый тяжелый удар, который я когда-либо получал. Я пришел биться, чтобы выступить в хорошем шоу. Я поднялся, но рефери решил остановить бой».





Мартин Мюррей. Бой состоялся в Монте-Карло 2 февраля 2015 года









В 11 раунде рефери остановил поединок, засчитав Мюррею технический нокаут. Британец по ходу встречи трижды побывал в нокдаунах – дважды в четвертом и в 10-м.





До боя: «Это будет война, и я готов сделать все, что потребуется, чтобы стать чемпионом мира. Я хотел драться с лучшими, а Головкин является лучшим средневесом. Ранее я дрался с Мартинесом, которого считали лучшим. У меня уже был опыт таких боев. Тут нет ничего, о чем я бы не имел представления. Я знаю, что бой будет трудным. С нетерпением жду этого испытания. Для меня это большой шанс».

После боя: «Конечно же, я расстроен, очень много сил отдал поединку. Головкин - очень хороший боец и очень силен. До этого боя я ни разу не был в нокдауне, и это новый опыт для меня. Я смог встать после нокдаунов, но он оказался слишком силен для меня. Его было просто невозможно отогнать от себя. У меня получалось наносить удары там и здесь, но это его не тревожило, он все продолжал наступать на меня и наносить тяжелые удары. Тогда я начал думать, что мне нужно быть осторожнее со своими атаками, потому что он легко мог поймать меня и нокаутировать. Это было здорово - помериться силами с бойцом такого калибра, безусловно, лучшим бойцом из тех, с кем я дрался в своей карьере».





Вилли Монро-младший. Бой состоялся в Калифорнии 16 мая 2015 года









После нокдауна в шестом раунде Монро сам сказал рефери, что не хочет продолжать бой.





До боя: «Я спокоен и уже испытывал подобное прежде. Это не первое мое родео. Головкину придется соответствовать моему интеллекту и боксерскому IQ. Если он сможет сделать это, меня ждет очень тяжелая ночь. Если же нет — я уйду с титулами. Это мой шанс. Многие парни получают лишь один шанс».

После боя: «Головкин, конечно, сильный. Хотя меня били и сильнее. Но зато он - самый точный, и в этом вся разница. Конечно, Головкин не переоцененный. Он сделал то, что собирался сделать. Он - полноценный боксер без каких-либо явных слабостей.





Давид Лемье. Бой состоялся в Нью-Йорке 17 октября 2015 года









Рефери остановил поединок в восьмом раунде, после того как истекающий кровью Лемье практически перестал отвечать на удары Головкина.





До боя: «Я верю, хотя и не могу знать наверняка, что Головкин дрался с лучшими из доступных ему соперников. Я не сомневаюсь в том, что он один из лучших средневесов мира, а его послужной список говорит сам за себя. Его считают одним из самых страшных боксеров мира. Но после нашего боя боксерское сообщество и весь мир будут шокированы и скажут, что самый страшный — Лемье».

После боя: «Я уважаю Головкина, он – отличный боец. Но в некоторых раундах наши силы были равными. Не уверен, что рефери правильно поступил, остановив бой. Я выжидал нужный момент для удара. При остановке поединка я даже не был на полу, мог продолжать боксировать. Сегодня буду держать рот на замке, но мы еще встретимся с Головкиным».





Доминик Уйэд. Бой состоялся в Калифорнии 23 апреля 2016 года









Головкин нокаутировал Уэйда во втором раунде, до этого трижды отправив соперника на настил ринга.





До боя: «Я собираюсь шокировать мир. Много ударной мощи, много трюков. Я могу разбить ему все лицо. Я — андердог, поэтому никто не знает, чего от меня ожидать и на что я действительно способен. Уверен, многие недооценивают меня. В субботу я покажу, на что способен. Никто не ставит на меня — все хотят увидеть бой GGG с «Канело». Но в боксе бывает всякое. Похоже, я единственный, кто может закончить все разговоры об этом бое».

После боя: «Его сила реальна. Она была даже больше, чем я ожидал. Я пытался освоиться в ринге. Но как только он попадает по вам, это очень сложно осуществить. Я мог бы сделать пару вещей по-другому, но он - великий чемпион, у него есть все необходимое, чтобы быть чемпионом».





Келл Брук. Бой состоялся в Лондоне 10 сентября 2016 года









Поединок был остановлен в пятом раунде, после того, как угол Брука выбросил полотенце. Позже британец был госпитализирован с переломом глазницы.





До боя: «Все, кто бился с Головкиным, боялись его. У меня страха нет. Я очень хорошо подготовился к этому бою. Мои боксерские навыки намного выше, я силен и вынослив. Может, у меня и нет такого сильного удара, каким обладает Головкин, но я способен нокаутировать любого, если попаду в челюсть. В мои планы входит придерживаться плана на поединок и одержать победу. Уверен, этот бой подарит мне улыбку».

После боя: «Я — воин. Я готов был продолжить до тех пор, пока не умру. Но мой угол следит за мной со стороны и они сами принимают решение».





Дэниэл Джейкобс. Бой состоится в Нью-Йойрке 18 марта 2017 года









До боя: «Я могу сказать, что у него много недостатков. Главный - у него слабая защита. Он пропускает много ударов. Да, он монстр в атаке, но его защита этому не соответствует. Если я хорошо отработаю в защите и атаке - ночка будет длинная. Геннадий — великий боец. Мне понадобится сразу несколько планов на бой. Он очень силен, и мне надо будет доказать, что я быстрее и лучше. Я не знаю, насколько сильно он бьет, ведь я никогда не встречался с ним. Но я уверен в своей силе и уверен, что смогу сделать ему больно. Ответы на все вопросы мы узнаем 18 марта».

После боя: ???





По материалам FightHub, BoxingScene и allboxing.ru