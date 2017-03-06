Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Утечка радиации с Фукусимы привела к мутации рыб в водах США

6 марта 2017, 16:10

Первые следы заражения цезием-134 были обнаружены в канадском лососе.


По данным учёных, уровень радиации будет только увеличиваться, пишет Life.ru.

Учёные океанографического института Вудс-Хола выяснили причину появления рыб-мутантов около городов Голд Бич и Тилламук Бэй в штате Орегон. Дело в том, что в местной морской воде было обнаружено радиоактивное химическое вещество цезий-134, которое проникло в США из Фукусимы. Первые следы заражения были выявлены в канадском лососе.

Огромное количество радиоактивных веществ было выпущено в атмосферу после того, как произошла авария на японской АЭС в 2011 году. Впервые заражения морских вод были обнаружены на побережье США в январе — феврале 2016 года. И если в некоторых местах количество цезия-134 не превышало норму, то сейчас оно увеличилось в центре северо-восточной части Тихого океана, что привело к мутации рыб. По данным учёных, шлейф движется по направлению к побережью со скоростью, примерно в два раза превышающей скорость улитки. При этом уровень радиации ещё не достиг своего пика.

Мария Паламарчук
Иллюстративное фото с сайта islandbreath.blogspot.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...