Утечка радиации с Фукусимы привела к мутации рыб в водах США
6 марта 2017, 16:10
Первые следы заражения цезием-134 были обнаружены в канадском лососе.
По данным учёных, уровень радиации будет только увеличиваться, пишет Life.ru.
Учёные океанографического института Вудс-Хола выяснили причину появления рыб-мутантов около городов Голд Бич и Тилламук Бэй в штате Орегон. Дело в том, что в местной морской воде было обнаружено радиоактивное химическое вещество цезий-134, которое проникло в США из Фукусимы. Первые следы заражения были выявлены в канадском лососе.
Огромное количество радиоактивных веществ было выпущено в атмосферу после того, как произошла авария на японской АЭС в 2011 году. Впервые заражения морских вод были обнаружены на побережье США в январе — феврале 2016 года. И если в некоторых местах количество цезия-134 не превышало норму, то сейчас оно увеличилось в центре северо-восточной части Тихого океана, что привело к мутации рыб. По данным учёных, шлейф движется по направлению к побережью со скоростью, примерно в два раза превышающей скорость улитки. При этом уровень радиации ещё не достиг своего пика.
Мария Паламарчук
Иллюстративное фото с сайта islandbreath.blogspot.com
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