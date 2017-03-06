Утечка радиации с Фукусимы привела к мутации рыб в водах США

По данным учёных, уровень радиации будет только увеличиваться,





Учёные океанографического института Вудс-Хола выяснили причину появления рыб-мутантов около городов Голд Бич и Тилламук Бэй в штате Орегон. Дело в том, что в местной морской воде было обнаружено радиоактивное химическое вещество цезий-134, которое проникло в США из Фукусимы. Первые следы заражения были выявлены в канадском лососе.





Огромное количество радиоактивных веществ было выпущено в атмосферу после того, как произошла авария на японской АЭС в 2011 году. Впервые заражения морских вод были обнаружены на побережье США в январе — феврале 2016 года. И если в некоторых местах количество цезия-134 не превышало норму, то сейчас оно увеличилось в центре северо-восточной части Тихого океана, что привело к мутации рыб. По данным учёных, шлейф движется по направлению к побережью со скоростью, примерно в два раза превышающей скорость улитки. При этом уровень радиации ещё не достиг своего пика.





Мария Паламарчук