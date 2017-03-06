Бизнес готов к эффективному сотрудничеству с Министерством здравоохранения РК

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева приняла участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам деятельности в 2016 году и задачах на 2017 год.

В мероприятии также участвовали депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента, центральных государственных органов, заместители акимов, руководители управлений здравоохранения регионов, подведомственных организаций, территориальных департаментов НПО и др.

Юлия Якупбаева отметила, что у Национальной палаты предпринимателей и Министерства здравоохранения много совместных планов. В качестве первоочередной задачи на ближайшие годы, конечно же, она обозначила реализацию мероприятий Государственной программы «Денсаулык» на 2016-2019 годы, а ключевой целью, которая стоит во главе всех совместных начинаний Министерства, НПП и бизнеса - это повышение качества оказываемых медицинских услуг.

«По внедрению системы ОСМС с 2015 года проводится большая работа. Совместными усилиями установлен максимальный порог объекта обложения отчислениями и взносами в систему ОСМС в размере не более 15 МЗП, вместо планируемого общего фонда оплаты труда. Государственным органом поддержано предложение Национальной палаты по снижению % ставки отчислений работодателей с 2% до 1% в 2018 году и установление 3% с 2022 года вместо 5% без дальнейшего увеличения. Вместе с тем, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку на предпринимателей, предлагаем рассмотреть уменьшение сумм социального налога, подлежащего уплате в бюджет на суммы отчислений ОСМС. В связи с созданием фонда ОСМС, на его уровне будет осуществляться консолидация затрат на оказание всех видов медицинской помощи населению, в том числе и расходов, которые ранее осуществляли местные органы на финансирование ГОБМП. В этой связи, снижение поступлений сумм социального налога от работодателей на сумму отчислений в систему ОСМС, не окажет влияния на уровень местных бюджетов», - отметила Юлия Якупбаева.

Кроме того, она подчеркнула необходимость обеспечить прозрачность прохождения финансовых потоков по оказанию медицинских услуг, а также общедоступность информации о ежегодном финансовом плане фонда ОСМС и его реализации, о контрактах, подписанных с поставщиками медицинских услуг.

«Считаем важным, повысить эффективность расходования финансовых средств, а не увеличивать количество взносов. Национальная палата предпринимателей и бизнес готовы активно участвовать во всех начинаниях Министерства: во внедрение корпоративного управления медицинскими организациями, в составе наблюдательных советов, в системе ОСМС и в предоставлении услуг в рамках сервисных контрактов. Для повышения качества и доступности медицинской услуги необходимо максимально использовать возможности бизнеса через развитие добровольного медицинского страхования и внедрения со-оплаты. Вместе с тем, требуется внедрение электронного паспорта пациента, который станет ключевым элементом электронного здравоохранения, обеспечивающим хранение и обмен основными данными о здоровье человек», - сказала спикер.

По вопросу развитию фармацевтической отрасли Юлия Якупбаева сказала, что совместными усилиями государства и бизнеса в Кодексе «О здоровье народа» появилось понятие долгосрочных договоров. Впервые практику заключения долгосрочных договоров стали применять в системе здравоохранения.

«На сегодняшний день заключено 32 долгосрочных договора с 19 отечественными производителями на поставку 1052 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. И они уже дают положительные результаты по выполнению программ импортозамещения. Доля местного содержания в денежном выражении в закупках лекарственных средств и медицинских изделий через ТОО «СК-Фармация» к 2017 году выросла с 17% до 30%. Объем производства основной фармацевтической продукции вырос за последние 5 лет на 57% и составил 42,4 млрд.тенге в 2016 году. Все это достигнуто благодаря привлечению в отрасль свыше 350 млн. долларов прямых инвестиций для ускорения процесса внедрения в практику GMP и повышения качества выпускаемой продукции. В настоящее время на 19 производственных цехах 10 заводов внедрены стандарты GMP», - сказала она.

Наращивается экспортный потенциал фармацевтической отрасли и расширяется номенклатура выпускаемой продукции, которая представлена в основном генериками. В настоящее время отечественные заводы выпускают более 800 наименований лекарственных средств.

В последние годы НПП совместно с государственным органом «плечом к плечу» отстаивали интересы отечественной фармацевтической отрасли при разработке нормативных правовых актов в рамках ЕАЭС.

Наряду с достигнутыми результатами НПП проводит работу с бизнесом по импортозамещению путем расширения перечня выпускаемой номенклатуры и планирования локализаций производства. Предложения по данному вопросу будут представлены по завершению в Министерство.

«Кроме того, имеется ряд вопросов, требующих совместного решения с Министерством здравоохранения, это снижение издержек поставщиков фармацевтической продукции путем совершенствование механизма регулирования цен на фармацевтическую продукцию с применением антидемпинговых программ, внедрения механизма предоплаты (авансовых платежей) и др., а также разработка Дорожной карты по продвижению отечественной продукции и повышению информированности населения о выпускаемой качественной отечественной продукции», - отметила зампред НПП.

Касательно внедрения ГЧП, Юлия Якупбаева сказала, что НПП с Минздравом в этом направлении работает уже с прошлого года. Действует совместная Рабочая группа из числа представителей госорганов, Центра ГЧП, бизнеса и ассоциаций.

В рамках рабочей группы бизнес ставит вопросы предоставления четких и прозрачных требований по выплате компенсационных затрат, повышения прозрачности финансовых потоков, совершенствования тарифообразования на медицинские услуги.

«Действующая методика формирования тарифов не охватывает все затраты, которые несут предприниматели. Например, в тарифе не учитываются амортизационные расходы, расходы на приобретение дорогостоящего оборудования (свыше 5 млн.тенге), затраты на капитальные и текущие ремонты, проценты по банковскому займу. До сих пор не решен вопрос предоставления долгосрочного заказа до 5-7 лет во всех проектах ГЧП по оказанию медицинских услуг. В результате выработаны и согласованы с МНЭ предложения по сокращению сроков согласований и экспертизы концепции проекта ГЧП, конкурсной документации с 210 дней до 135 дней, и по упрощению процедур путем одновременного (параллельного) осуществления экспертизы и согласования документов, оптимизирован ряд документов», - заявила она.

Вместе с тем в продолжение этой работы НПП предложено исключить требование разработки концепции и типовой конкурсной документации для малых форм ГЧП, стоимость которых не превышает четырехмиллионного МРП; передачи функции по экспертизе проектов ГЧП финансовым институтам вместо дочерних организаций акиматов в целях исключения эффекта «узкого горлышка».

«Хочу отметить, что при грамотном применении сфера ГЧП применима во всех сферах экономики, и особенно в социальной. Самое главное сделать все процедуры прозрачными и понятными», - сказала она.