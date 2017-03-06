В Актау насильник шестилетней Вики подал апелляцию

В своем последнем слове на суде он заявил о своей невиновности и готов дальше идти до конца.

32-летний Валерий Аржанов, изнасиловавший и убивший шестилетнюю Викторию Минину, не согласен с приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области. Он подал апелляцию, передает передает портал "Мой город"





Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа прошлого года в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали.

Спустя неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. На одной из пригородных строек 23 августа полицейские задержали возможного подозреваемого.



Шестилетняя Вика Минина из Актау скончалась 21 ноября в центре матери и ребенка в Астане. Сердце и легкие девочки, три месяца находившиеся на аппаратном обеспечении, перестали реагировать. День смерти Вики предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в Казахстане.





Адвокат осужденного отметил, что он в своем последнем слове на суде заявил о своей невиновности и готов дальше идти до конца. "Апелляция подана моим подзащитным и в течении двух недель будет рассмотрена. Я и дальше буду защищать его интересы",- сказал Намиг Велиев.





Также адвокат отметил, что благодаря суду присяжных Аржанова приговорили к 25 годам лишения свободы.





"Один из присяжных засомневался в доказательствах. Согласно УПК РК пожизненное наказание можно применить только в том случае, если все 11 присяжных заседателей согласны с доказательной базой. Только благодаря суду присяжных заседателей он избежал пожизненного наказания", - адвокат.





Как сообщалось, родные девочки удовлетворены решением суда. Известно, что Валерий Аржанов женат и имеет 5-летнего сына.



