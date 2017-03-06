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Конституционный совет принял обращение Президента об изменениях в Основной закон страны

6 марта 2017, 16:15

О дате заседания КС по рассмотрению обращения будет сообщено дополнительно.


Сегодня, 6 марта, Конституционный Совет РК принял к производству обращение Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.

Обращение Президента касается проверки на соответствие Конституции Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", принятого Парламентом и представившего его на подпись главе государства.

Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства.

О дате заседания Конституционного Совета по рассмотрению обращения будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба Конституционного Совета.



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