Конституционный совет принял обращение Президента об изменениях в Основной закон страны

О дате заседания КС по рассмотрению обращения будет сообщено дополнительно.

Сегодня, 6 марта, Конституционный Совет РК принял к производству обращение Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.





Обращение Президента касается проверки на соответствие Конституции Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", принятого Парламентом и представившего его на подпись главе государства.





Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства.





О дате заседания Конституционного Совета по рассмотрению обращения будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба Конституционного Совета.







