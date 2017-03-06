Нурмагомедов извинился за срыв боя с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками и UFC за срыв боя с американцем Тони Фергюсоном,





"Чтобы ты не делал или кем бы ты не был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Альхамдулиллах за все что мне Всевышний дал за эти 28 лет, я даже получил то, что и не просил Его. Я знаю много людей ждали этот бой и я всех подвёл. На счёт сорванного боя хочу извинится перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо Альхамдулиллах, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку", - написал боец на старнице в Instagram.





Напомним, бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе, за несколько часов до взвешивания, российский боец был госпитализирован.