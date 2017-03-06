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Новости за сегодня

Пойман с поличным председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК

 

В РК пресечена деятельность преступной группы под руководством председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Б.Нурабаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

Б.Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан.

В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета - его заместитель Курбанов Н., руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» Нұржаубай А. и Адильханов Е., ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» Утегенов А., руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Мутан Б., а также руководители структурных подразделений Комитета.

Также установлен выступающий пособником во взяточничестве доверенное лицо Б.Нурабаев Б. - М.Абдрашов (одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения.

«6 марта т.г. Нурабаев Б. задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Также, в качестве взятки Нурабаев Б. и Абдрашов М. получили автомашину марки «AUDI Q7» и 3-х комнатную квартиру в г.Шымкент стоимостью по 25 тыс. долларов США каждая, которые переоформлены на сына последнего. Установлено, что он также получил 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «SK Petroleum», а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Нурабаевым Б. взяток составила более 100 тыс. долларов США», - говорится в сообщении Нацбюро.

Кроме того, Нурабаев Б. и Курбанов Н., злоупотребляя должностными полномочиями и используя конфиденциальную информацию, незаконно оформляли перспективные месторождения на аффилированные предприятия.

Для этих целей, специально создавались компании, где близкие родственники и доверенные лица последних выступали соучредителями с долей участия 30-50%.

Всего оформлено более 30 месторождений, в том числе на ТОО «Консорциум KazGeoNedra Group Services», «Геозапад», «Алькор АА», «Omaras», «Коныр Терек», «Зыряновская геологическая экспедиция», «Казмунайгаз - геофизика», «Kazakhstan Caspian Oil Services», «Казахстанская нефтяная компания», «KAZ-Waterhanters», «EDCompany».

В дальнейшем доли родственников перепродавались по рыночным ценам.

Наряду с этим, установлено, что Нурабаев Б. и Курбанов Н. лоббировали интересы ТОО «КазЗарубежГеология» в государственных закупках, проводимых региональными подразделениями Комитета, за что получили взятку в виде гостевого комплекса из нескольких домов на территории курортной зоны «Боровое».

Нурабаев Б., Курбанов Н. и еще шестнадцать участников преступной группы в соответствии со ст.128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС ДВД г.Астана.

Досудебное расследование продолжается.

 

6 марта 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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