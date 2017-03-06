Из-за электронного дневника на МОН РК пожаловались в Генпрокуратуру

Как сообщил директор департамента юридической службы и международного сотрудничества МОН РК Нурсеит Байжанов, IT-разработчики из центра информационных технологий «Орлеу» подали заявление в Генпрокуратуру на предмет проведения проверки в отношении Минобразования. Претензии IT-разработчиков «Орлеу» касаются ситуации вокруг внедрения электронного дневника в школах Казахстана.





«Буквально вчера была встреча министра образования с IT-сообществом, где он довел до сведения, что в процессе прямых переговоров с потенциальным поставщиком была допущена техническая ошибка. Помимо опубликования на своем сайте, мы не опубликовали еще одно объявление о проведении переговоров с потенциальными поставщиками, не было дополнительного объявления в СМИ», ― пояснил Байжанов.





Вследствие ошибки, министр образования и науки РК принял решение провести конкурс заново.





«Министр принял решение отменить переговоры с поставщиками и начать процедуру заново. То есть мы через месяц будем объявлять конкурс, будем объявления давать в установленном порядке и все возможные компании, которые хотят участвовать в электронном дневнике, они могут подавать все необходимые документы, в том числе и концепцию проведения, как они видят этот механизм», ―добавил он.





По его словам, также будет создана специальная комиссия, которая выберет совершенную программу электронного дневника для детей Казахстана.





«Министерство образования уходит от этого, будет создаваться в комиссия с участием представителей мажилиса, НПО, общественных организаций и представители «Атамекен» и IT-сообщества и все будет в порядке. Заседание комиссии будет в онлайн-режиме и эта комиссия из всех представленных поставщиков, кто готов работать, кто готов представить совершенную программу, в то же время бесплатную для государства, та компания и будет осуществлять этот проект», ― отметил Нурсеит Байжанов.





Между тем, приказом министра был введен пилотный проект по внедрению электронного дневника по Карагандинской области, который осуществляет «Орлеу».





«Никаких препятствий в отношении компании не создаются. Сейчас мы в пилотном проекте осуществляют на альтернативной основе. Наша задача выбрать самую совершенную программу, при условии что на это не будет затрачено ни одного тиына из госбюджета», ― заключил директор департамента.