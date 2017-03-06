В Талгаре пьяный шутник поднял по тревоге экстренные службы

Полицейские задержали телефонного "шутника", поднявшего по тревоге силовые структуры Талгара ложным сообщением о бомбе, заложенной якобы в центральной городской мечети , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Как выяснилось, анонимный телефонный звонок о бомбе поступил в дежурную часть Талгарского РУВД вечером 5 марта. Эвакуировав из мечети 18 прихожан и священнослужителей, силовики произвели проверку здания и прилегающей к нему территории. В ходе осмотра взрывных устройств и каких-либо других подозрительных предметов обнаружить не удалось.





«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 40-летний горожанин, обоснованно подозреваемый в уголовном правонарушении. Установлено, что телефонный звонок осуществлен им в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас задержанный мужчина, согласно ст.128 УПК РК, помещен под стражу в изолятор временного содержания Талгарского РУВД», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





В областной полиции также отметили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.273 УК РК.