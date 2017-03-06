МОН: Специальности по казахскому языку из классификатора не исключались

Классификатор принят и прошел государственную регистрацию в министерстве юстиции еще в 2009 году.

Информация о якобы исключении из классификатора ряда специальностей, как, например, "Казахский язык и литература", "История", "Лингвистика" и "Востоковедение", не соответствует действительности, поэтому в министерстве намерены обратиться в соответствующие органы для выяснения обстоятельств, сказала вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.





По ее словам, в последние дни в социальных сетях и СМИ опубликованы заявления по якобы принятому новому классификатору специальностей высшего и послевузовского образования с исключением ряда специальностей.





В свою очередь вице-министр проинформировала, что классификатор принят и прошел государственную регистрацию в министерстве юстиции еще в 2009 году. В него включены специальности, в числе которых "Казахский язык и литература", "История", "Лингвистика", "Востоковедение".





Она объяснила, что ранее в 2016 году разные группы специалистов вузов обсуждали вопрос перехода к реестру образовательных программ, однако это обсуждение не было связано с классификатором.





"Блогерами и журналистами некоторых изданий были опубликованы версии утвержденного классификатора специальностей высшего образования — это является фальсификацией.(…)С 1 февраля 2017 года никакой новый классификатор не вводился. Изменения никогда не коснуться вопросов подготовки специалистов казахского языка и литературы. МОН РК в установленном порядке обратится в соответствующие госорганы для принятия мер по предотвращению подобного рода провокаций", — сказала Суханбердиева.





Касательно учебника "Әліппе" она вице-министр пояснила, что в 2016 году по согласованию с педагогической общественностью было принято решение о том, что этот предмет переводится в нулевой класс.





"Большинство современных детей идет в школу уже подготовленными, знают буквы, умеют читать. Поэтому было решено, что предмет должен быть в предшколе, в нулевом классе для подготовки детей к школе, что министерство и сделало. Соответственно, будет введен предмет "Ана тілі", — добавила вице-министр.





По реализации программы "Серпін", по ее словам, работы не только не приостанавливались, а ведутся более масштабно — в этом году программа увеличена на 500 мест, в ней участвуют более девяти тысяч человек. На дополнительные 500 мест для учебы в вузах будут, в первую очередь, рассматриваться магистранты и докторанты.



