Ракетные пуски КНДР угрожают миру, заявили в МИД Италии
6 марта 2017, 16:51
Италия присоединились к странам, осудившим пуски ракет КНДР, назвав их угрозой мира и нарушением резолюций ООН.
КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было, передает РИА Новости.
"Непрекращающиеся ракетные пуски вместе с развитием ракетного арсенала КНДР представляют собой угрозу миру и международной безопасности, а также явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении МИД Италии.
Северная Корея, отметили в ведомстве, должна остановить ракетную и ядерную программы и прекратить бросать миру вызовы из самоизоляции, в связи с чем Италия готова оказать содействие в общей реакции международного сообщества.
Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.
Александр Логунов
Фото © AP Photo/ Gregorio Borgia
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