Ракетные пуски КНДР угрожают миру, заявили в МИД Италии

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было

"Непрекращающиеся ракетные пуски вместе с развитием ракетного арсенала КНДР представляют собой угрозу миру и международной безопасности, а также явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении МИД Италии.





Северная Корея, отметили в ведомстве, должна остановить ракетную и ядерную программы и прекратить бросать миру вызовы из самоизоляции, в связи с чем Италия готова оказать содействие в общей реакции международного сообщества.





Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.