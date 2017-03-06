Убийство матерью новорожденного ребенка

Сыздыкова А.

Главный специалист

СМУС

Карагандинской области

За последние несколько лет в Казахстане было выявлено несколько случаев, когда матери избавлялись от своих новорожденных детей. В Жамбылской области имело место резонансное дело, где мать роженицы выбросила младенца в окно машины, отчего ребенок умер. Похожий случай произошел в Костанайской области в 2016 году. Молодая девушка втайне от всех родила и выбросила младенца в форточку, ребенок попал в больницу и остался жив. В январе 2016 года в Жамбылской области в выгребной яме на трассе был найден младенец, которому позже была оказана медицинская помощь. Данные деяния квалифицируются по статье 100 УК РК -Убийство матерью новорожденного ребенка (за исключением случая в Жамбылской области, где помимо матери в машине находилась бабушка ребенка).

В советский период данное преступление вначале рассматривалось как квалифицированное убийство (убийство лицом, на обязанности которого лежала особая забота об убитом, или с использованием беспомощного состояния убитого - пп. «д», «е» ст. 136 УК РСФСР 1926 г.), затем перешло в категорию «простых» убийств (ст. 103 УК РСФСР 1960 г.). Во многих странах мира (как раньше, так и теперь) убийство новорожденного расценивается как совершенное при смягчающих обстоятельствах: Австрия, Германия, Швейцария, Греция, Польша, Россия, Латвия, Беларусь и др.

В УК РК этот вид убийства также отнесен к категории привилегированных составов. Основанием для такой оценки послужили современные познания в области медицины, согласно которым процесс деторождения есть мощный стрессфактор, оказывающий столь сильное воздействие на психику роженицы, что она нередко утрачивает способность к адекватному поведению и уподобляется в такой ситуации человеку, действующему в состоянии аффекта. Основным криминообразующим фактором послужило, скорее всего, особое психофизиологическое состояние женщины, которое она испытывает в период родов, сразу же после них или в течение еще какого-то непродолжительного промежутка времени.

На эту мысль наводит и то обстоятельство, что современный законодатель довольно четко отграничивает понятие убийства новорожденного ребенка от детоубийства. Ясно, что не любое детоубийство есть убийство новорожденного ребенка. Вопрос, следовательно, состоит лишь в том, чтобы определить ту черту, за которой умышленное лишение жизни появившегося на свет младенца (как привилегированный состав) превращается в обычное (простое или квалифицированное) убийство.

Согласно уголовному кодексу РК убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Общественная опасность данного преступного деяния выражается в нарушении абсолютного права человека на жизнь принадлежащего ему от рождения.

Объектом данного преступления является жизнь новорожденного, под которым в педиатрии понимается ребенок в возрасте до четырех недель.

Объективная сторона деяния выражается в убийстве матерью своего новорожденного ребенка, как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающей вменяемости. Объективная сторона составов преступлений может быть выражена в форме действия или бездействия. Активное преступное поведение проявляется, например, в нанесении удара ножом, а пассивное — в отказе матери кормить своего новорожденного ребенка. Преступление окончено в момент наступления смерти ребенка.

Субъектом данного преступления может быть женщина-мать новорожденного младенца, достигшая 16-летнего возраста. Иные лица, если они являются соисполнителями такого убийства, подлежат ответственности по статье 99 УК, так как те обстоятельства, на основании которых смягчается ответственность матери, на них не распространяются.

В судебно-следственной практике возник вопрос об ответственности матери, которая не достигла возраста 16 лет. Проблема здесь заключается в том, что ответственность за преступление, предусмотренное ст. 100 УК РК, возможна только с 16-летнего возраста, а фактически родить может и девочка в возрасте 12—13 лет. В случае, если роженица не достигла возраста 14 лет, проблем с точки зрения уголовной ответственности нет. Она просто не подлежит уголовной ответственности в силу недостижения необходимого для этого возраста. Но как быть, если роженица, убившая своего ребенка, старше 14-ти, но младше 16-ти лет? Ведь уголовная ответственность за умышленное убийство возможна с 14 лет. Наличие привилегированного состава исключает ответственность за совершение преступления, предусмотренного общим составом. Если лицо, совершившее общественно опасное деяние, не может быть привлечено к ответственности по привилегированному составу, например в силу недостижения необходимого для этого возраста, то оно вообще не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Некоторые исследователи отмечают, что в связи с достижениями медицины и науки понятие субъекта данного преступления необходимо определять несколько иначе. Так, А. Н. Красиков обратил внимание на то, что женщина может просто вынашивать в своем организме не своего ребенка, исходя из родственных или меркантильных соображений. Такая женщина, по его мнению, не может быть признана субъектом преступления, предусмотренного ст. 100 УК РК. Поэтому он предлагает в диспозиции закона использовать термины «роженица» и «родильница», а не мать, поскольку в медицине с момента начала процесса родов женщину называют роженицей, а после рождения плода, изгнания последа — родильницей. А.Н. Попов в своем анализе указывает, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 100 УК РК, в случае совершения убийства во время или сразу же после родов необходимо признавать именно фактическую мать, т.е. ту женщину, которая родила и вынашивала ребенка, а не ту, которая дала свою яйцеклетку для оплодотворения. В основу выделения привилегированного состава преступления, предусмотренного ст. 100, положено время совершения преступления, связанного с состоянием беременности и родами женщины, а не мотив совершения преступления и не юридическое состояние материнства.

Субъективная сторона данного убийства характеризуется умышленной виной. Умысел прямой или косвенный. Это означает, что оно может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Иначе говоря, ст. 100 УК РК подлежит применению как в том случае, когда содеянное свидетельствовало о том, что мать ребенка осознавала общественную опасность своих действий (бездействия), предвидела возможность или неизбежность наступления смерти ребенка и желала ее наступления, так и когда содеянное свидетельствовало о том, что мать ребенка предвидела реальную возможность наступления его смерти, не желала, но сознательно допускала наступление смерти либо относилась к ней безразлично. Момент возникновения умысла на убийство (до или после родов) для наступления ответственности по ст. 100 УК значения не имеет. Мотивы преступления на квалификацию не влияют.

В силу того что совершение данного вида преступления возможно с прямым умыслом, возможно и покушение на детоубийство. Для вменения покушения на детоубийство необходимо установить и доказать, что виновная действовала с прямым конкретизированным умыслом, направленным на причинение смерти своему ребенку. Так, в декабре 2015 года в Костанайской области соседи услышали доносящийся с улицы плач, под окнами обнаружили младенца, завернутого в пакет. Ребенка доставили с переохлаждением в больницу. Матерью оказалась семнадцатилетняя девушка. Роды происходили в родительском доме. Студентка боялась рассказать родителям, поэтому родила ночью в туалете. Она завернула младенца в пакет и выбросила в окно. Медикам удалось спасти ребенка. В данном случае смерть ребенка не наступила по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного лица. Лишь случайное стечение обстоятельств привело к тому, что ребенок остался жив. Мать действовала с прямым конкретизированным умыслом, направленным на лишение новорожденного жизни.

К субъективным признакам, смягчающим наказание, относятся нахождение матери в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, во время или сразу же после родов;

Состояние женщины во время родов и непосредственно после родов имеет место в том случае, когда деяние осуществляется в момент начало физиологических родов, либо в процессе отделения ребенка от тела матери.

Согласно Нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года N 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека» при квалификации убийства по статье 100 УК следует иметь в виду, что ответственность по данной статье наступает в случае совершения убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу же после родов либо в последующий период.

Психотравмирующей ситуацией в таких случаях следует признавать существенные обстоятельства, отрицательно воздействующие на состояние психики родившей женщины.

Сафаунов Ф. отмечает, что психотравмирующая ситуация представляет собой психически отягощенную, хотя и не вызвавшую психического расстройства, ситуацию, связанную с психоэмоциональной напряженностью, чувством длительного по времени беспокойства, страха, неуверенности и т.п., которая на фоне психофизических перегрузок, имеющих место в периоды беременности, рождения ребенка, принимает для женщины особо значимый, обостренный характер. Подобная ситуация может быть порождена различными психотравмирующими факторами: беременность как результат изнасилования; пропуск срока беременности для производства аборта; беспокойное поведение новорожденного, лишающее его мать на длительное время сна и отдыха; требование отца ребенка избавиться от него любой ценой; отказ отца ребенка признать его своим; отказ зарегистрировать брак; травля матери ребенка ее близкими родственниками, отказ отца ребенка или родственников женщины в материальной помощи для существования матери и ребенка и др. В такой ситуации поведение матери определяется во многом аффективной мотивацией, что снижает ее возможность адекватно оценивать окружающее и свои действия, ограничивает способность контролировать поступки и прогнозировать их возможные последствия.

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости- есть такое состояние женщины-убийцы, при котором она во время совершения преступления не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) по умерщвлению новорожденного ребенка либо руководить ими. Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости, нередко выражается в форме физиологического аффекта. Как правило, аффектированное поведение роженицы порождается психотравмирующей ситуацией. Но иногда такое поведение может стать следствием одних только психофизиологических аномалий в развитии организма женщины. Психические расстройства могут проявиться в послеродовых психозах, психопатиях, истерических припадках, бреде навязчивых состояний, иных формах аффектированного поведения. Главное при этом убедиться, что аффект не является патологическим, ибо тогда налицо будет - невменяемость. Во всех подобных случаях совершенно справедливо рекомендуется назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для оценки психического состояния матери в момент убийства ею своего новорожденного ребенка (Ф. Сафаунов, С.Я. Улицкий, А.Н. Красиков и др.).

Психотравмирующая ситуация возникает как правило не одномоментно, а постепенно, и связана с аккумуляцией у матери новорожденного отрицательных эмоций на фоне негативного воздействия на ее психику внешних факторов (например, сообщение женщине, что ребенок будет ненормальным по каким-либо причинам или о смерти отца ребенка, или иные сведения, содержащие негативную информацию). Состояние психического расстройства матери, не исключающее вменяемости — это глубокое поражение роженицы в сравнении с ее психическим состоянием при психотравмирующей ситуации, когда она не в полной мере осознает характер своих действий и не в полной мере руководит ими.

В правоприменительной практике не вызывает сложности определение понятия «во время родов», что нельзя сказать о понятии «в последующий период». От правильного определения этого понятия зависит квалификация совершенного деяния: или это убийство (ст.99 УК РК) или убийство матерью новорожденного ребенка (ст.100 УК РК).

При квалификации деяния по статье 100 УК следует учитывать новорожденность ребенка, которая определяется в соответствии с педиатрическими критериями судебно-медицинской экспертизой. Убийство ребенка после истечения периода его новорожденности не может быть квалифицировано по статье 100 УК, ответственность в таких случаях наступает по статье 99 УК.

В педиатрии длительность периода новорожденного признается равной одному лунному месяцу (28 календарных дней), в акушерстве - одной неделе, в судебной медицине - одним суткам, в теории уголовного права - одному месяцу. Изучение судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев такие убийства совершаются в день рождения ребенка. Убийство материю своего ребенка спустя продолжительное время после родов не дает основания квалифицировать содеянное по ст. 100 УК. Ответственность в этих случаях наступает по ст. 99 УК.

Лишение жизни ребенка в утробе матери не является убийством, а представляет собой прерывание беременности. Окончательную точку в споре, где лежит грань, отделяющая убийство новорожденного от аборта, может поставить и сам законодатель. Случай такой в мировой практике известен. И он поддержан рядом ученых (С.В. Бородин, А.Н. Красиков). Речь идет об объяснении 3 к ст. 299 УК Индии. В нем говорится: «Причинение смерти ребенку в утробе матери не является убийством. Но причинение смерти живому ребенку, если какая-либо его часть появилась из утробы, хотя бы ребенок не начал дышать или не полностью родился, может рассматриваться как убийство».

Убийство матерью новорожденных близнецов (независимо от их количества) не влечет ответственности по ч.2 ст. 99 УК (убийство двух или более лиц). В данном случае имеет место конкуренция привилегированного и квалифицированного составов преступлений и применению подлежит норма, предусматривающая ответственность за привилегированный вид убийства, т.е. ст. 100 УК.