В США продается автомобиль, в котором убили рэпера The Notorious B.I.G.
6 марта 2017, 16:57
Приобрести автомобиль 1997 года выпуска, в котором находился известный рэпер в момент своего убийства, можно на сайте Moments in Time.
Автомобиль GMC Suburban, в котором в 1997 году был убит американский хип-хоп исполнитель The Notorious B.I.G. (настоящее имя – Кристофер Джордж Лейтор Уоллес), выставлен на продажу в США за 1,5 миллиона долларов, сообщает газета Guardian, передает РИА Новости.
The Notorious B.I.G. был застрелен неизвестными из проезжающей мимо машины в марте 1997 года в Лос-Анджелесе в возрасте 24 лет. Один из наиболее известных хип-хоп исполнителей, Уоллес в середине 90-х являлся лидером рэперов Восточного побережья США.
Приобрести автомобиль 1997 года выпуска, в котором находился известный рэпер в момент своего убийства, можно на сайте Moments in Time, где продаются различные памятные вещи. Нынешние владельцы обратились к представителям портала после того, как сайт выставил на продажу автомобиль BMW 750iL, в котором в 1996 году был застрелен другой американский хип-хоп исполнитель Тупак Шакур, лидер Западного побережья.
Как отмечает газета, автомобиль Уоллеса был продан на открытых торгах в 1997 году, через несколько месяцев после убийства. О происхождении машины купившая ее женщина узнала только в 2005 году, когда об этом ей сообщила полиция. По данным издания, сразу после преступления полицейские забрали изрешеченную пулями дверь автомобиля в качестве улики, а на ее место установили другую.
Фото © AP Photo/ Mark Lennihan, File
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