Поправки в законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков обсудили в МВД

В МВД на заседании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков», разработанный министерством внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, в заседании приняли участие руководители всех структур, участвующих в реализации антинаркотической деятельности государства, а также Конституционного Совета и Верховного Суда РК.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, проект закона содержит ряд важных аспектов. Так, предусматривается утверждение списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на уровне акта Правительства РК. Ранее этот список утверждался законодательно.

По мнению МВД, такой подход позволит модифицировать законодательную антинаркотическую систему, сделать её манёвренной, гибкой, позволяющей более оперативно реагировать на возникновение на «рынке» новых наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.

«Устанавливается четкий механизм отнесения вновь выявленных потенциально опасных психоактивных веществ к аналогам наркотических средств и психотропных веществ, - пояснил Р.Жакупов.- В этих целях расширяется формулировка аналогов наркотиков и психотропов. Для облегчения отнесения психоактивных веществ к аналогам наркотиков и психотропов вводится список заместителей атомов водорода».

Как отмечается, предлагаемый порядок исключит необходимость экспертного установления клинических свойств аналогов, а также расширит сферу применения закона как в отношении существующих наркотиков, так и их видов, появление которых возможно в будущем.

Также предусматривается пополнение списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров потенциально опасными психоактивными веществами, находящимися под контролем в государствах ЕАЭС и Международного Комитета по контролю над наркотиками ООН.

«Это позволит охватить исчерпывающий перечень наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, находящихся под контролем в странах ЕАЭС, а также дальнего и ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.