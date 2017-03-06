МОН РК не запрещало смартфоны в школах

В этой связи вице-министр образования обратилась к родителям и педагогам в случае появления такой дезинформации обращаться напрямую в министерство для получения компетентного ответа.

«Просьба ко всем родителям, педагогам. Если будет такая дезинформация о том, что Министерство образования и науки распространяет эти циркуляры, вы можете обращаться лично к нам.

И мы будем следить за этим», - дополнила Суханбердиева.





Ранее сообщалось, что в столичных школах изучают возможность о введении запрета на использование смартфонов уже с середины марта-начала апреля 2017 года.



