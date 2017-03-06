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Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России

6 марта 2017, 17:13

Аргументы украинской стороны будут заслушаны 6 и 8 марта, а российской — 7 и 9 марта.


В Гааге началось заседание Международного суда ООН, в рамках которого слушается иск Киева против Москвы. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте МИД Украины, передает Lenta.ru.

Как отмечается в комментарии ведомства, суд должен обязать Россию «обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса — прим. «Ленты.ру»)». Кроме того, речь идет и о том, что Москва «воздержалась от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму».

На сайте МИД также говорится, что слушания скорее всего продлятся четыре дня. Аргументы украинской стороны будут заслушаны 6 и 8 марта, а российской — 7 и 9 марта.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.

В сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

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