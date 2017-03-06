Посол Ирана знакомится с потенциалом ЮКО

На встрече, глава региона поблагодарил высокого гостя за его рабочий визит, и ознакомил с достижениями региона в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Моджтабой Дамирчилуменом, передает пресс-служба акима ЮКО.





На встрече, глава региона поблагодарил высокого гостя за его рабочий визит, и ознакомил с достижениями региона в сфере промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, Жансеит Кансеитович отметил, что продвижение на зарубежные рынки инвестиционного и туристического потенциала области, является главной и приоритетной задачей.





«Южно-Казахстанская область с населением около трех миллионов человек является динамично развивающимся регионом, где сконцентрирован большой экономический потенциал и трудовые ресурсы. Доказательством тому является деятельность 11 индустриальных зон, где на сегодняшний день реализуется 151 инвестиционных проектов и деятельность специальной экономической зоны «Оңтүстік», имеющий 10 крупных предприятий. В этой связи, необходимо отметить, что для иностранных инвесторов создаются благоприятные условия, предусмотрены максимальные льготы для ведения бизнеса. В частности, освобождение от налогов», - сказал Ж.Туймебаев.









В свою очередь, Посол Ирана выразил благодарность главе региона, и подтвердил свое дальнейшее намерение укреплять торгово-экономические связи с Казахстаном, в том числе с Южно-Казахстанской областью.

«Иранские предприниматели давно начали свое дело в Южно-Казахстанской области. И целью сегодняшнего визита является развитие и дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Поэтому, иранцы готовы полностью ознакомиться и приступить к реализации совместных проектов», - сказал господин Посол.





В ходе двусторонней встречи аким области поручил руководителям отраслей разработать список проектов, требующих вложение инвестиций, всесторонне исследовать и предоставить иранским инвесторам. А также предоставить со стороны акимата все льготы для иностранных предпринимателей.





Стоит отметить, что торгово-экономические связи между Исламской Республикой Иран и Южно-Казахстанской областью растут из года в год. К примеру, в прошлом году товарооборот между ЮКО и Ираном составил 19 млн. долларов США. В основном Исламская республика Иран экспортирует в регион строительные материалы, керамические изделия, трубы, бытовую химию, ковровые изделия и фрукты. Наша область экспортирует в Иран – орехи, ячмень, цемент и кожаные изделия.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО







