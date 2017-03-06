Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Замбии восемь человек погибли в давке при раздаче продуктов для бедных

6 марта 2017, 17:15

По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.


По меньшей мере, восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс в столице Замбии Лусаке, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.

"Мы разогнали сборище, по этому вопросу начато расследование", — говорится в заявлении правоохранительных органов.

По данным Всемирного Банка, 60% жителей Замбии живут за чертой бедности.

Фото © AP Photo/ Moses Mwape

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...