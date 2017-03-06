В Замбии восемь человек погибли в давке при раздаче продуктов для бедных
6 марта 2017, 17:15
По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.
По меньшей мере, восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс в столице Замбии Лусаке, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.
"Мы разогнали сборище, по этому вопросу начато расследование", — говорится в заявлении правоохранительных органов.
По данным Всемирного Банка, 60% жителей Замбии живут за чертой бедности.
Фото © AP Photo/ Moses Mwape
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