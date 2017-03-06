В Замбии восемь человек погибли в давке при раздаче продуктов для бедных

По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.

По меньшей мере, восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс в столице Замбии Лусаке, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных,





По данным полиции, около 35 тысяч человек пытались попасть в здание спортивного комплекса.

"Мы разогнали сборище, по этому вопросу начато расследование", — говорится в заявлении правоохранительных органов.

По данным Всемирного Банка, 60% жителей Замбии живут за чертой бедности.





Фото © AP Photo/ Moses Mwape