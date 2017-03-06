Состоялась премьера Top Gear в Казахстане
6 марта 2017, 17:19
Трое ведущих путешествовали по дорогам Казахстана на трех автомобилях такси.
24-й сезон британского телешоу Top Gear открылся программой из Казахстана, в котором приняли участие ведущие программы Мэтт ЛеБлан, Крисс Харрис и Рори Рейд, передает BNews.kz.
Top Gear - популярная британская программа, посвященная автомобилям. Ее первые выпуски вышли в 1977 году. Аудитория программы в странах официальной трансляции составляет около 350 млн человек.
В Великобритании выходит на каналах BBC Two и BBC Two HD. В конце 2009 Top Gear признали лучшей программой десятилетия.
Трое ведущих путешествовали по дорогам Казахстана на трех автомобилях такси: черном лондонском кэбе, Mercedes E-Class и Volvo V70.
По сообщению carsuk.net, звездным гостем выпуска был также актер Чарльз Ксавьер, который присоединился к ведущим в студии.
Съемки производились во время празднования в Казахстане 25-летия независимости. В передаче Top Gear покажут степные просторы нашей страны, а также национальные виды конно-спортивных состязаний и традиционную кухню. В общем, весь колорит традиционной казахской культуры.
Фото: ВВС
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