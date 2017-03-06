Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Состоялась премьера Top Gear в Казахстане

6 марта 2017, 17:19

Трое ведущих путешествовали по дорогам Казахстана на трех автомобилях такси.


24-й сезон британского телешоу Top Gear открылся программой из Казахстана, в котором приняли участие ведущие программы Мэтт ЛеБлан, Крисс Харрис и Рори Рейд, передает BNews.kz.

Top Gear - популярная британская программа, посвященная автомобилям. Ее первые выпуски вышли в 1977 году. Аудитория программы в странах официальной трансляции составляет около 350 млн человек.

В Великобритании выходит на каналах BBC Two и BBC Two HD. В конце 2009 Top Gear признали лучшей программой десятилетия.

Трое ведущих путешествовали по дорогам Казахстана на трех автомобилях такси: черном лондонском кэбе, Mercedes E-Class и Volvo V70.

По сообщению carsuk.net, звездным гостем выпуска был также актер Чарльз Ксавьер, который присоединился к ведущим в студии.

Съемки производились во время празднования в Казахстане 25-летия независимости. В передаче Top Gear покажут степные просторы нашей страны, а также национальные виды конно-спортивных состязаний и традиционную кухню. В общем, весь колорит традиционной казахской культуры.

Фото: ВВС

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...