В ВКО осудили троих мужчин, избивших и изнасиловавших девушку

По данным районной прокуратуры, преступление произошло в июне 2016 года в селе Урджар. Нетрезвые мужчины вывезли 21-летнюю девушку за село, избили и изнасиловали. Как рассказала потерпевшая, в машину к обвиняемым она села, так как знала одного из мужчин. Они пообещали довезти девушку до дома, но уже в машине начали угрожать ей ножом, если она не согласится на близость. Девушка пыталась сопротивляться, за что ее жестоко избили. После случившегося потерпевшая сразу подала заявление в полицию. Мужчин оперативно задержали.