В ВКО осудили троих мужчин, избивших и изнасиловавших девушку
6 марта 2017, 17:19
Приговор вступил в законную силу.
В Урджарском районе осудили троих мужчин, изнасиловавших девушку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанской прокуратуры.
По данным районной прокуратуры, преступление произошло в июне 2016 года в селе Урджар. Нетрезвые мужчины вывезли 21-летнюю девушку за село, избили и изнасиловали. Как рассказала потерпевшая, в машину к обвиняемым она села, так как знала одного из мужчин. Они пообещали довезти девушку до дома, но уже в машине начали угрожать ей ножом, если она не согласится на близость. Девушка пыталась сопротивляться, за что ее жестоко избили. После случившегося потерпевшая сразу подала заявление в полицию. Мужчин оперативно задержали.
Приговором районного суда трое подсудимых признаны виновными в изнасиловании в составе группы лиц по предварительному сговору. Одному из них, ранее не судимому, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строго режима, двум другим, ранее судимым, назначили по 7 лет наказания.
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