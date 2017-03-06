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Новости за сегодня

МОН РК не запрещало смартфоны в школах

 

Указания на запрет использования смартофонов школах не было. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК заявила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, сообщает МИА «Казинформ».

«Вчера буквально Ерлан Сагадиев (министр образования и науки РК) разговаривал с акимом Астаны Асетом Исекешевым по запрету смартфонов. Никакой такой информации министерство не давало. И местные исполнительные органы, областные и городские управления образования, впредь будут внимательнее», - сообщила Суханбердиева.

В этой связи вице-министр образования обратилась к родителям и педагогам в случае появления такой дезинформации обращаться напрямую в министерство для получения компетентного ответа.

«Просьба ко всем родителям, педагогам. Если будет такая дезинформация о том, что Министерство образования и науки распространяет эти циркуляры, вы можете обращаться лично к нам.

И мы будем следить за этим», - дополнила Суханбердиева.

Ранее сообщалось, что в столичных школах изучают возможность о введении запрета на использование смартфонов уже с середины марта-начала апреля 2017 года.

 

6 марта 2017, 17:18
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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