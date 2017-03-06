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Тбилиси назвал невозможным открытие центров ЕС для беженцев в Грузии

6 марта 2017, 17:26

«Эти проблема в Грузии не стоит на повестке дня. Из-за стоящих перед нами проблем невозможно представить себе реализацию этого проекта», — говорится в заявлении МИД.


Тбилиси не рассматривает вопрос о создании на своей территории центров ЕС для беженцев из других стран. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии, передает Lenta.ru.

«Эти проблема в Грузии не стоит на повестке дня. Из-за стоящих перед нами проблем невозможно представить себе реализацию этого проекта», — говорится в заявлении МИД.

5 марта грузинский посол в Австрии Константин Залдастанишвили заявил о желании Тбилиси понять, что представляет собой инициатива Вены по открытию центров приема беженцев в республике.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости открыть центры по приему беженцев вне территории Евросоюза «в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран Западных Балкан».

По сведениям Международной организации по миграции, только в 2015 году в Европу прибыло более миллиона переселенцев. Это главным образом выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в которых идут вооруженные конфликты и есть проблемы в экономике.

Фото: Andrew Parsons / ZUMA Press / Globallookpress.com

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