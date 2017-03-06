Бывший подозреваемый по делу о гибели Ким Чен Нама потребует компенсаций
6 марта 2017, 17:34
Об этом заявил в Пекине японскому телеканалу NHK сам Ли Чжон Чоль.
Выпущенный из-под ареста бывший подозреваемый в причастности к покушению на, предположительно, Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына – северокореец заявил, что намерен требовать от властей Малайзии извинений и компенсаций, передает РИА Новости.
"Меня заставили сознаться в ходе допроса, я страдал без вины", — цитирует телеканал его слова. Ли Чжон Чоль также отметил, что "во время задержания ничего не знал о произошедшем".
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея сразу после инцидента начала утверждать, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малазийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.
В ходе расследования были задержаны несколько человек, в том числе гражданин КНДР Ли Чжон Чоль. После полумесяца допросов Ли Чжон Чоль был освобожден 3 марта за недостаточностью улик и был депортирован на родину из-за недействительных въездных документов.
Екатерина Плясункова
Фото © AP Photo/ Fuji TV
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