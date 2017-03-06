Участникам теннисного турнира в Сан-Паулу будут подавать мячи бездомные собаки

6 марта 2017, 17:37

Эти собаки являются бездомными и ищут новых хозяев.


Организаторы теннисного турнира в бразильском Сан-Паулу решили продолжить начатый год назад эксперимент по использованию собак в качестве болбоев, подающих игрокам мячи.

Шесть псов работали на кортах 4 и 5 марта во время разминки перед полуфинальными матчами и финалом.


– Это собаки с трудной судьбой. Но независимо от того, что животным пришлось испытать в своей прошлой жизни, они могут стать хорошими спутниками будущим хозяевам, – заявила директор турнира Мадалена Спиназола. – Не важно, какой они породы и сколько им лет

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