Участникам теннисного турнира в Сан-Паулу будут подавать мячи бездомные собаки
6 марта 2017, 17:37
Эти собаки являются бездомными и ищут новых хозяев.
Организаторы теннисного турнира в бразильском Сан-Паулу решили продолжить начатый год назад эксперимент по использованию собак в качестве болбоев, подающих игрокам мячи.
Шесть псов работали на кортах 4 и 5 марта во время разминки перед полуфинальными матчами и финалом.
Бездомные собаки поработали болл-боями на теннисном турнире в Бразилии🐶🎾 pic.twitter.com/wICSvFziYL— BettingUnderground (@BettingexpertRU) 6 марта 2017 г.
– Это собаки с трудной судьбой. Но независимо от того, что животным пришлось испытать в своей прошлой жизни, они могут стать хорошими спутниками будущим хозяевам, – заявила директор турнира Мадалена Спиназола. – Не важно, какой они породы и сколько им лет
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