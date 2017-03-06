В Актюбинской области стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 8 марта

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил 30 лучших работниц АЗФ с Международным женским днем, а также навестил матерей Андрея Максименко, Михаила Матросова, супругу Николая Онищенко, погибших в ходе теракта 5 июня 2016 г. в Актобе, передает пресс-служба акима области.





На Актюбинском заводе ферросплавов глава региона поздравил передовиков производства и многодетных мам. На предприятии, в настоящее время работают более четырех тысяч человек, 921 из них - представительницы слабой половины. Женщины заняты совершенно не мужским делом: они усвоили профессии токаря, машинистов насосных установок, крана и другие специальности, не присущие хрупким плечам и показывают отличные результаты на производстве. При этом работницы остаются женственными хранительницами очага.









К слову, 24 работницы завода являются многодетными мамами и воспитывают четырех и более детей. Все они являются обладательницами подвесок «Алтың алқа» и «Күміс алқа». Часть из этих женщин ведут активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в спортивных соревнованиях, демонстрируют свои таланты в различных конкурсах.





Сегодня лучших работниц завода поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.





- Ваш завод вносит огромную лепту в развитие экономики региона, стабильности общества. Вклад трудового коллектива завода, особенно его женской половины неоценим. Благодаря труду каждой из вас в 2016 году нам удалось достичь неплохих социально-экономических показателей. Думаю, что данные показатели будут только расти, учитывая, что в 4 цехе ожидается увеличение объемов производства в 2 раза. Государство начинается с семьи: уверен, что и дома вы являетесь лучшими женами и матерями и делаете все, чтобы дать детям хорошее воспитание, создать для них все условия, так мы еще быстрее сможем выполнить поручение Президента о вхождении в 30-ку конкурентоспособных стран, - сказал аким области в ходе встречи.









Затем Бердыбек Сапарбаев поздравил супругу Николая Онищенко, а также матерей Андрея Максименко, Михаил Матросов, погибших в ходе террористического акта 5 июня в Актобе с наступающим праздником.

Аким области отметил, что власти готовы оказать семьям всяческое содействие и помощь в решении проблем.





Напомним, ранее актюбинские общественники призвали поддержать инициативу Бердыбека Сапарбаева о проведении масштабной акции «Әйелдер Әлемінің жарығы», приуроченной к Международному женскому дню, в ходе которой каждую женщину вниманием и заботой, оказать содействие в решении проблем.









Акция призвана дать возможность всем актюбинцам выразить свое уважение, почтение, внимание и почет всем представительницам прекрасной половины человечества.





Фото: Пресс-служба акима области



