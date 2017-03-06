В Семее мошенник торговал военной техникой

В Семее вынесен приговор 58-летнему мужчине, который придумал нестандартную схему обмана. Мошенник утверждал, что министерство обороны проводит аукцион по распродаже списываемой военной техники, и предлагал своим жертвам купить автомобили по заниженным ценам, сообщает BNews.kz

По словам судей, такого в своей практике еще не встречали. Знакомясь с потенциальными жертвами, он рассказывал о том, что Минобороны, якобы, проводит аукцион, и демонстрировал распечатанные прайс-листы с указанием видов военной техники. Так, по словам мошенника, грузовик ГАЗ-53 можно было купить за 170 тыс тенге, «Урал» в липовом прайс-листе оценивался в 280 тыс, «КамАЗ», выпущенный в 2004 году – в 810 тыс тенге, а трактор МТЗ – в 410 тыс тенге. Заинтересованные клиенты должны были подать заявки на необходимую им технику и перечислить деньги на карточный счет. Покупатели, желавшие обзавестись дешевой спецтехникой и отдававшие от 170 тыс до 1 млн тенге, и не подозревали, что переводят средства на личный счет обманщика. Дешевой техники никто из них так и не увидел, мошенник же тратил полученные деньги на собственные нужды. В общей сложности за три года он сумел заработать на этой схеме более 5 млн тенге.





Но успешный бизнес обмена мнимой техники на реальные деньги мог быть бесконечным. В ноябре прошлого года мошенник был взят под стражу. Несколько месяцев шло следствие и судебные разбирательства. За это время обманщик, понимая, что ему грозит несколько лет заключения, поспешил вернуть пострадавшим все деньги. В итоге ко дню оглашения приговора мошенник погасил все долги.





«Потерпевшим, если можно так выразиться, повезло. Им возмещен причиненный ущерб в полной мере, что не всегда является закономерным процессом. Но настораживает доверчивость потерпевших, которые, будучи незнакомыми с подсудимым лично, с легкостью перечисляли на карточный счет значительные денежные средства, порой занимая недостающие деньги у своих коллег-предпринимателей», - подчеркнула судья суда №2 г. Семей Гульнар Биназарова.





Но повезло и самому мошеннику, который попал под амнистию.





«В соответствии с требованиями Закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК», по тяжким преступлениям при полном возмещении ущерба не отбытый срок по состоянию на 14.12.2016 сокращается на одну четвертую часть, что и было произведено по данному делу», - пояснили в суде №2 г. Семей.





Кроме того, суд учел мнения потерпевших, отсутствие ущерба на момент вынесения приговора, отсутствие судимостей у мошенника, а также то, что он воспитывает несовершеннолетнего ребенка . В итоге злоумышленник приговорен наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года и 11 месяцев условно.



